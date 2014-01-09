یادواره شهدای جامعه پزشکی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عموزاده دبیر این یادواره با بیان اینکه تکریم و تعظیم در برابر مقام شهدا یک وظیفه بر دوش تمام آحاد جامعه است عنوان کرد: وظیفه همگی ماست که از کرامات شهدا و گفته های آنان درس بگیریم و سخنان گهربار این جانثاران راستین را برای جوانان بازگوییم.

وی تصریح کرد: بر ماست که با تأسی از شهدا و امام شهدا در راه پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی گام برداریم.

عموزاده در ادامه افزود: بسیج جامعه پزشکی از چهار سال پیش همه ساله اقدام به برگزاری یادواره شهدای جامعه پزشکی استان کرده است که در سال های گذشته میزبان این یادواره شهرستان های بروجرد، کوهدشت و الیگودرز بوده اند.

وی با بیان اینکه امسال شهرستان خرم آباد افتخار میزبانی خانواده های معظم شهدای جامعه پزشکی را دارد،یادآور شد: این یادواره با همکاری سه کمیته فرهنگی، پشتیبانی و اجرایی برگزار شده است.

عموزاده عنوان کرد: در حاشیه برگزاری این یادواره نمایشگاهی به منظور معرفی وصیت نامه های شهدا و آثار آنها دایر شده است.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام شفیعیان از روایان دفاع مقدس گفت: شهدا اوج ایثار هستند و ما باید بر سر سفره شهدا بنشینیم و اگر از این سفره دور شویم به طور قطع در ظلالت و گمراهی خواهیم بود.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ شهادت گفت: بعضی از افراد بسیج پزشکی و کسانی که در حال جهاد در سنگر پزشکی هستند در ترویج این روحیه در جامعه کوتاهی کرده اند و باید تلاش کنیم که این فرهنگ در جامعه پزشکی ترویج یابد.

در پایان این مراسم با اهدای تندیس یادواره و هدایایی از خانواده های معزز شهدای جامعه پزشکی لرستان تجلیل شد.

