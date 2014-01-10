راه اندازی مرکز پرتو دهی شمالغرب کشور در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی عصر پنج شنبه درجلسه شورای اداری شهرستان بناب اظهار داشت : همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر13طرح کوچک و بزرگ با صرف اعتباری افزون بر80 میلیاردریال درسطح شهرستان بناب مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی از راه اندازی مرکز پرتودهی شمال غرب کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی از اوایل سال آینده درشهرستان بناب خبرداد وگفت: با تلاش و همکاری مسئولین سازمان انرژی اتمی فعالیت مرکزتحقیقات بناب از سال آینده آغاز می شود.

برقی گفت: عملیات احداث مجتمع پژوهشی کاربرد پرتوهای شمال غرب کشورازسال 90 در این شهرستان آغاز شده که بعد از راه اندازی این مرکز ادویه جات، غلات، لوازم پزشکی و درآینده محصولات کشاورزی شمال غرب کشور دراین مرکز پرتودهی خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای نظارتی شهرستان به خاطر عدم عمل به وظایف محوله اذعان کرد: با وجود اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی نباید در کارخانجات شاهد تولید محصولات غیراستاندارد بوده و یا به جهت عدم نظارت مسئولین بهداشتی شاهد فعالیت دکتر قلابی دراین شهرستان باشیم.

فرماندار بناب همچنین با انتقاد از عملیات احداث ساختمان اداره پست در این شهرستان گفت : عملیات احداث ساختمان جدید اداره پست بناب از سال83 آغاز شده ولی همچنان به جهت بی توجهی مسئولین شرکت پست این ساختمان به حال خود رها شده است.

وی ادامه داد : هرمسئولی که دراجرای این طرح تعلل و کم کاری کرده، باید مورد بازخواست قرار گیرد.

برقی تصریح کرد: درصورتی که مسئولین شرکت پست برای تکمیل این طرح که درسال87 هشتاد درصد پیشرفت کار داشت اقدام نکنند، ازطریق مراجع قضایی با عوامل تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

