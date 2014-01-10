1500 دستگاه تراکتور به کشور عراق صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح ابراهیمی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: مقامات کشور عراق تمایل خود را برای خرید تراکتورهای ایرانی اعلام کرده و در مرحله نخست خواستار صادرات یک هزار و 500 دستگاه تراکتور به کشور خود شدند.

وی افزود: این کشور با داشتن پنج میلیون کشاورز به 60 هزار دستگاه تراکتور نیاز دارد که یکی از بازارهای بسیار خوب و پایدار ایران در این زمینه می تواند باشد و تلاش داریم با رایزنی و مذاکرات نتیجه بخش در گام نخست یک هزار و 500 دستگاه تراکتور به این کشور صادر کنیم.

ابراهیمی همچنین ادامه داد: این تعداد از تراکتورهای ایرانی برای یک سال به عراق صادر می شود و در ادامه با مثبت بودن روند همکاری های دوجانبه تلاش خواهد شد برای مدت 10 سال صادرات به افزایش قابل ملاحظه ای تداوم یابد.

وی با اشاره به خدمات پس از فروش و کیفیت بالای تراکتورهای ساخت ایران، یادآوری کرد: توجه به صادرات محصولات تولیدی در این شرکت یکی از اولویت های مهم و اصلی ماست تا بر اساس آن علاوه بر اشتغال زایی در داخل و فعال سازی قطعه سازی کشور، در زمینه ارزآوری نیز تراکتورسازی ایران نقش برجسته خود را به خوبی ایفا کند.

به گفته وی از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و 808 دستگاه تراکتور به اقلیم کردستان عراق صادر شده است.