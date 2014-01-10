واقعه 19 دي 57 و 9 دي 88 در حمايت از ولايت روي داد

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيد احمد خاتمي شامگاه پنج شنبه در جمع عزاداران امام حسن عسگري(ع) در مسجد مهديه همدان عنوان كرد: در شرايط كنوني تنها فردي كه لياقت رهبري ايران اسلامي را دارد آيت الله خامنه اي است چرا كه دشمنان او نيز به اين موضوع معترف هستند و هيچ وجه نبايد در اصل ولايت فقيه شك كرد.

وي ادامه داد: واقعه 19 دي 57 و 9دي 88 در حمايت از ولايت روي داد و فتنه گران در هشت ماه ولايت را در ايران نشانه گرفته بودند.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به خدمات عالم مجاهد شهيد مدني كه در دوره اي در همدان امامت جمعه اين شهر را برعهده داشت، بيان داشت: آيت الله موسوي همداني نيز هر آنچه كه توان داشت در مسير خدمت به اسلام در استان همدان انجام داد و اكنون نيز يكي از عالمان برجسته حوزه علميه قم ادامه دهنده را او در همدان است.

آيت الله خاتمي اذعان داشت: گرچه مناقب امام حسن عسگري (ع) در كتب مختلف آورده شده است اما به خصوصيات عصر امامت وي كمتر توجه شده و برخي در آن دوران در بين شيعيان شك وشبهه در امامت وي ايجاد كرده بودند.

هتاكي جريانات سياسي نسبت به مقام معظم رهبري در خرداد 76

وي با اشاره به اينكه در دوم خرداد 76 برخي جريان هاي سياسي تند روي هايي داشتند و هتاكي نسبت به مقام معظم رهبري كردند، اظهار داشت: در ديدار با برخي چهرهاي شاخص روحاني از آنان پرسيدم كه آيا در دوران رهبري رهبر كبير انقلاب تنها به خاطر شخصيت او از وي حمايت مي كرديد يا اصل ولايت فقيه؟ كه آنان نيز عنوان مي كردند به خاطر ولايت فقيه اما در برابر ديگر سوالم مبني بر اينكه چرا از ولي فقيه زمان حمايت نمي كنيد پاسخي براي گفتن نداشتند.

عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان افزود: با توجه به اينكه انگيزه مقام معظم رهبري براي خدمت خدايي است،او نيز به كار ايشان عظمت مي دهد و توفيقات بيش از پيش نصيب ايشان مي كند.

آيت الله خاتمي با اشاره به اينكه امامان دهم ويازدهم شيعيان شديدا تحت مراقبت حكومت بودند و حتي پدر ولي عصر در باشگاه افسران بن العباس نگهداري مي شود، بيان داشت: در طول تاريخ سه رويكرد در برابر جريان حق وجود داشته است و وقتي راه حق اثبات شده ومشخص است نبايد در آن شك كرد و كار رسانه هاي بيگانه ايجاد شبهه در بين معتمدين است.

شبكه هاي ماهواره اي به دنبال ايجاد شبهه در ارزش هاي اسلامي هستند

وي اظهار داشت: شبكه هاي ماهواره اي به دنبال ايجاد شبهه در ارزش هاي اسلامي در بين مردم هستند و رسول اكرم نيز از اين نگران بود كه آناني كه راه هدايت را يافته اند دوباره گم شوند.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينكه از ابتداي انقلاب اسلامي تا كنون پديده ولايت فقيه را تجربه كرده ايم، اذعان داشت: جريان هاي مختلفي در مبارزه با شاه به پاخواستند اما وقتي يك مرجع شيعه جلو دار اين عرصه شد ،قطره ها تبديل به سيل شد وكاخ 2500 ساله طاغوت را از بين برد.

آيت الله خاتمي اظهار داشت: 13 ماه مردم ايران با ولايت همراهي كردند تا انقلاب اسلامي در ايران پيروز شد و اگر در طول اين 35 سال از نعمت ولايت برخوردار نبوديم انقلاب آسيب هاي زيادي مي ديد و مديريت ولايي باعث حفظ نظام اسلامي در ايران شده است.