کشف یک سیارک احتمالا خطرناک برای زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، این نخستین کشف کاوشگر کشف اجسام نزدیک به زمین ناسا است که پس از بیداری از خواب زمستانه سال گذشته خود یافته است.

این کاوشگر سیارک نزدیک به زمین را در 29 دسامبر با نام "2013 YP139 " کشف کرده است. نرم افزار پیچیده این کاوشگر یک جسم در حال حرکت را بر پس زمینه ستارگان ایستا کشف کرده است.

درحالی که این کاوشگر به دور زمین می چرخد و آسمان را رصد می کند، این سیارک را چندین بار طی یک نیم روز مشاهده کرده است و پس از آن این سیارک از مقابل دید رفته است.

محققان دانشگاه آریزونا از تلسکوپ فضایی رصدخانه کیت پیک در جنوب غربی توسان در آریزونا برای تأیید این اکتشاف استفاده کردند.

کارشناسان ناسا پیش بینی کرده اند که سیارک 2013 YP139 اولین اکتشاف جدید سیارکی این کاوشکر درمیان صدها سیارک دیگر باشد.

این سیارک در فاصله 43 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد و براساس روشنی مادون قرمز آن دانشمندان پیش بینی کرده اند که قطر آن 650 متر و از نظر ظاهر بسیار تیره شبیه یک تکه ذغال باشد و این احتمال وجود دارد که مدار آن در فاصله 482803 کیلومتری زمین قرار بگیرد، این فاصله تنها اندکی بیشتر از فاصله ماه تا زمین است.

پیش بینی شده است که این سیارک تا قرن آینده به زمین نزدیک نمی شود.

کاوشگر اجسام نزدیک به زمین ناسا در اولین مأموریت خود در سال 2010 بیش از 34 هزار سیارک کشف کرد و ویژگی های 158 هزار سیارک را در سراسر منظومه شمسی تهیه کرد. فعالیت مجدد این کاوشگر در ماه سپتامبر گذشته به دنبال 31 ماه خواب زمستانی صورت گرفت.