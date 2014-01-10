تاریخ عرضه گلکسی اس 5 با اسکنر چشم/ ارائه نسخه قوی تر از ساعت هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، گلکسی اس 5 سامسونگ از نظر سبک با نسخه های قبلی خود یعنی گلکسی اس 3 و اس 4 متمایز خواهد بود و نسل بعدی این تلفنها دارای یک اسکنر عنبیه چشم است که براساس اظهارات مسئول بخش تلفنهای موبایل سامسونگ در ماه مارس یا آوریل عرضه می شود.

یونگ هی لی نایب رئیس اجرایی بازاریابی بخش موبایل سامسونگ دیروز پنجشنبه 19 دی ماه در حاشیه نمایشگاه محصولات الکترونیک لاس وگاس گفت: امروزه بسیاری از مردم علاقمند به فناوری تشخیص عنبیه هستند. ما درحال بررسی این احتمال هستیم.

اسکنرهای عنبیه می توانند یک فرد را براساس الگوهای داخل چشمش تشخیص دهند به این معنا که این فناوری می تواند یک پاسخ رقابتی به اسکنر اثر انگشت اپل در تلفن هوشمند آی فون 5 اس و اچ تی سی وان مکس باشد.

سامسونگ همچنین در نظر داشت، یک اسکنر اثر انگشت برای گلکسی نت 3 نیز در نظر بگیرد، این فبلت در ماه سپتامبر (شهریورماه) وارد بازار شد اما از آنجا که این فناوری چندان قابل اتکا نبود این ایده را اجرایی نکرد.

هی لی در ادامه اظهارات خود درباره گلکسی اس 5 گفت: وقتی که ما از اس 3 به سمت اس 4 حرکت کردیم مشتریان تمایز چندانی مشاهده نکردند بنابراین واکنش بازار چندان قابل توجه نبود. این مسئله درباره اس 5 متفاوت خواهد بود.

اس 5 یک سال پس از معرفی اس 4 در ماه مارس یا آوریل معرفی می شود و در همان زمان نیز یک نسخه جدید از ساعت هوشمند گلکسی عرضه می شود که کم حجم تر بوده و دارای ویژگیهای پیشرفته ای خواهد بود.