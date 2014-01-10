هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از پایان یافتن پیکارهای هفته سوم و چهارم لیگ برتر تکواندوی نوجوانان باشگاه‌های کشور جایگاه تیم پسران هیئت تکواندوی قم نسبت به گذشته بیشتر به خطر افتاد و این تیم در معرض سقوط به لیگ دسته اول قرار گرفت و حالا این تیم مجبور است که در هفته های پنجم و ششم به شکست رقبای خود و فرار از دام سقوط فکر کند.

وی افزود: در حالی که هفته های سوم و چهارم از دور برگشت مسابقات لیگ تکواندو رده سنی نوجوانان باشگاه های برتر کشور با تداوم صدرنشینی تیم‌های تکواندوی دانشگاه آزاد اسلامی تهران به پایان رسیده، حالا این تیم رقیب تیم هیئت تکواندو قم در هفته پنجم محسوب می شود.

دبیر هیئت تکواندو استان قم اضافه کرد: این در شرایطی است که تا پیش از دیدارهای هفته های پنجم و ششم دور برگشت این دوره از مسابقات لیگ برتر با عنوان جام آینده سازان المپیک تکواندو کشور، تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران با 65 برد، 25 باخت و 27 امتیاز همچنان در صدر جدول رده‌بندی جای دارد.

وی بیان داشت: همچنین تیم تکواندو مجتمع تولیدی کردان با 56 برد، 32 باخت و 19 امتیاز در رده دوم و استیل البرز با 57 برد، 32 باخت و 18 امتیاز در رده سوم قرار گرفت ضمن اینکه در این رده‌بندی، تیم‌های پاس قوامین، جوانه، هیئت تکواندوی قم، رنگ‌سازی ایران به ترتیب در رده‌های چهارم تا هفتم جدول ایستاده اند.

آقایی با اشاره به برگزاری ديدارهاي هفته پنجم و ششم از دور برگشت ليگ برتر نوجوانان پسر کشور، ابراز داشت: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسيون تكواندو ديدارهاي هفته پنجم و ششم از دور برگشت ششمين دوره ليگ برتر نوجوانان پسر با عنوان جام آينده سازان المپيك، روز جمعه بیستم دي ماه به میزبانی خانه تكواندو تهران برگزار مي شود.

وی همچنین با اشاره به زمان وزن كشي تكواندوكاران شركت كننده در اين هفته از رقابت ها، افزود: تیم ها عصر پنجشنبه نوزدهم دی ماه در خانه تكواندو وزن کشی کرده اند و بر اساس برنامه هفته های پنجم و ششم تیم هیئت تکواندو قم باید به مصاف تیم های مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه و دانشگاه آزاد اسلامي برود.

برنامه دیدارهای هفته پنجم:

مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه - هيئت تكواندو قم

مجتمع تولیدی کردان - دانشگاه آزاد اسلامي

صنایع استیل البرز - پاس قوامین

شرکت رنگسازی ایران - استراحت

برنامه دیدارهای هفته ششم:

دانشگاه آزاد اسلامي - هيئت تكواندو قم

صنایع استیل البرز - مجتمع تولیدی کردان

پاس قوامین - شرکت رنگسازی ایران

مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه - استراحت