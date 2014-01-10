ظرفیت دانشگاهی قزوین در حل مشکلات استان بکار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی پنجشنبه شب در نشست تخصصی استادان و اعضاء هیئت علمی دانشگاههای استان با وزیر راه و شهرسازی که در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: بیش از 10 درصد جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری استان را دانشجویان تشکیل می دهند که این ظرفیت می تواند برای حل مشکلات صنعت، محیط زیست و سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد.



وی افزود: در دانشگاههای استان بویژه دانشگاه آزاد قزوین دستاوردهای علمی و تحقیقیاتی بسیار خوبی داشته ایم که بیانگر توانمندی و قابلیتهای جوانان دانشجو و استادان منطقه است که این سرمایه و تجربه علمی قادر است در توسعه استان کمک موثری کند.



این مسئول تصریح کرد: با انجام کارهای عمرانی و توسعه ای با پشتوانه تحقیق و پژوهش می توان به نتایج بهتری در کارها رسید.



در این نشست مجابی کارشناس معماری در خصوص ضرورت هماهنگی فعالیت های شهرسازی با مراکز دانشگاهی مطالبی بیان کرد و گفت: بافت های شهری گاهی بنیان های علمی ندارد و بافت های تاریخی و فرسوده در روش های شهرسازی مورد بی مهری قرار می گیرند و گاهی خودمان بافت های فرسوده را توسعه می دهیم در حالی که با بهره گیری از دیدگاه دانشگاهیان آسیب های این بخش را می توان کاهش داد.



سلطانزاده رئیس دانشکده معماری دانشگاه آزاد قزوین هم گفت: در معماری و شهرسازی در زمینه تئوریک کارهای خوبی شده اما بدلیل محدودیت اعتباری دانشگاهها امکان توسعه پردازی نیست لذا ایجاد مرکز آکادمیک برای نظارت بر کارهای نظری ضروری است.



وی توجه به نقد در حوزه معماری و مشارکت عملی کارشناسان در این حوزه را هم ضروری دانست.



پروین نیا عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین هم گفت: قزوین یک استان حمل و نقلی با موقعیت خاص جغرافیایی است که با جابجایی 40 میلیون تن کالا و حدود 40 میلیون مسافر در سال محور بسیار مهمی است که باید زیر ساختهای شبکه ریلی، جاده ای و هوایی آن با جدیت تقویت شود.



وی بیان کرد: فرودگاه ویژه قزوین نیازمند توجه ویژه و توسعه باند برای استفاده باربری است و محور قزوین به کرج نیازمند پشتیبانی لازم است که اگر از این حوزه ها غفلت کنیم آسیب خواهیم داد.



پروین نیا تصریح کرد: قزوین با داشتن زیرساختهای مهم برای انتقال پایتخت قابل بررسی کارشناسی است و می تواند گزینه مناسبی برای این حرکت سیاسی باشد.



یدی همدانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین و استاد دانشگاه هم گفت: در کشور ما استفاده از راه آهن پر سرعت هیچ جایگاهی ندارد و زمینه برای ورود متخصصان و استادان دانشگاه به حوزه حمل و نقل سخت است که باید دز طرحهای جامع به دیدگاه اساتید دانشگاه الزاما توجه شود.



سنماری عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین در ادامه این نشست با بیان دیدگاه خود گفت: پروژه های کلانی در کشور و شهرها اتفاق می افتد که مردم از آن بی خبرند که بی انصافی است لذا اگر یک تشکل منسجم راه اندازی شود می توان با استفاده از دیدگاههای دانشگاهی این اطلاع رسانی به مردم را بصورت مدون و تاثیرگذار انجام داد.



کریمی مدرس دانشگاه امام خمینی قزوین و تهران هم گفت: از قوانین مربوط به معماری و شهرسازی باید حمایت بیشتری شود تا مشکلات کمتری در اجرا داشته باشیم.



این نشست با حضور مرتضی روزبه استاندار و رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی برگزار و با استقبال خوب اساتید دانشگاههای استان روبرو شد.



