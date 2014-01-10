تولید گجت ناظر بر حرکات و تنفس کودک/ دریافت اطلاعات حیاتی نوزاد روی تلفن هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان شهر بوستون در آمریکا یک گجت کوچک به نام " میمو" ساخته اند که می تواند اطلاعاتی درباره دمای بدن، حرکات بدن و تنفس نوزاد را به یک اپلیکیشن روی تلفن هوشمند ارسال کند، این اطلاعات به والدین اطمینان می دهد که همه چیز درباره نوزاد آنها بدون مشکل پیش می رود و یا اگر هم مشکلی وجود داشته باشد به آنها هشدار دهد.

سیستم میمو در نمایشگاه محصولات الکترونیک لاس وگاس رونمایی شده و دارای رایانه جدید اینتل ادیسون است که هم اندازه یک اس دی کارت ساخته شده است.

این گجت دارای یک حسگر است که این حسگر مجهز به رایانه ادیسون بوده و حرکات نوزاد را دنبال می کند. دو نوار در امتداد این گجت حسگرهای بیشتری را در خود جای داده اند تا تنفس و دمای بدن کودک را ثبت کنند.

رایانه ادیسون این اطلاعات را تحلیل کرده و برای یک اپلیکیشن روی تلفن اندرویدی یا iOS در قالب نمودار ارسال می کند. این نمودارها نشان می دهد که در 24 ساعت گذشته نوزاد چقدر خوابیده است و آخرین باری که غذاخورده چه ساعتی بوده است. از سوی دیگر والدین در زمان واقعی می دانند که کودک در چه موقعیتی خوابیده است، دمای اتاق و دمای بدن کودک چیست و تغییرات تنفسی وی چگونه است.

والدین همچنین می توانند به صدای کودک و محیط اطراف وی هم گوش کنند.

این گجت برای نوزادان تا 12 ماهگی طراحی شده است و از ماه فوریه با قیمت 200 دلار به فروش می رسد.