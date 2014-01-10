  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

تولید گجت ناظر بر حرکات و تنفس کودک/ دریافت اطلاعات حیاتی نوزاد روی تلفن هوشمند

تولید گجت ناظر بر حرکات و تنفس کودک/ دریافت اطلاعات حیاتی نوزاد روی تلفن هوشمند

والدینی که برای نخستین بار صاحب فرزند می شوند با بهره گیری از یک گجت جدید می توانند تنفس، دمای بدن و حرکات بدن نوزاد را دنبال کنند تا بخشی از نگرانی آنها را هنگام خواب کودک تخفیف دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان شهر بوستون در آمریکا یک گجت کوچک به نام " میمو" ساخته اند که می تواند اطلاعاتی درباره دمای بدن، حرکات بدن و تنفس نوزاد را به یک اپلیکیشن روی تلفن هوشمند ارسال کند، این اطلاعات به والدین اطمینان می دهد که همه چیز درباره نوزاد آنها بدون مشکل پیش می رود و یا اگر هم مشکلی وجود داشته باشد به آنها هشدار دهد.

سیستم میمو در نمایشگاه محصولات الکترونیک لاس وگاس رونمایی شده و دارای رایانه جدید اینتل ادیسون است که هم اندازه یک اس دی کارت ساخته شده است.

این گجت دارای یک حسگر است که این حسگر مجهز به رایانه ادیسون بوده و حرکات نوزاد را دنبال می کند. دو نوار در امتداد این گجت حسگرهای بیشتری را در خود جای داده اند تا تنفس و دمای بدن کودک را ثبت کنند.

رایانه ادیسون این اطلاعات را تحلیل کرده و برای یک اپلیکیشن روی تلفن اندرویدی یا iOS در قالب نمودار ارسال می کند. این نمودارها نشان می دهد که در 24 ساعت گذشته نوزاد چقدر خوابیده است و آخرین باری که غذاخورده چه ساعتی بوده است. از سوی دیگر والدین در زمان واقعی می دانند که کودک در چه موقعیتی خوابیده است، دمای اتاق و دمای بدن کودک چیست و تغییرات تنفسی وی چگونه است.

والدین همچنین می توانند به صدای کودک و محیط اطراف وی هم گوش کنند.

این گجت برای نوزادان تا 12 ماهگی طراحی شده است و از ماه فوریه با قیمت 200 دلار به فروش می رسد.

کد مطلب 2211282

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