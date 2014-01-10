شهردار سلمانشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو فرماندار عباس آباد عصر پنجشنبه در آیین معارفه شهردار سلمانشهر اظهار داشت: با توجه به توریستی بودن شهر سلماشهر و از آنجائیکه این شهر مورد توجه بسیاری از هموطنان در سراسر کشور است ، انتظار رفع مشکلات و موانع موجود می رود.

وی اظهار داشت: نظرات شخصی اعضای شورا تا پیش از انتخاب یک شهردار یک امر شخصی است ولی پس از انتخاب شهردار، دیگر سلایق فردی اهمیت نداشته بلکه یکایک اعضا باید به دور از سلایق شخصی برای ارتقای شهر و حمایت از شهردار منتخب گام بردارند.

وی عنوان کرد: شهردار یک شهر، شهردار یک محله نیست که بخواهد گزینشی و بر اساس تمایلات شخصی خود اقدام کند بلکه باید به تمام مناطق توجه داشته باشد.

فرماندار عباس آباد تاکید کرد: جناح بندی و یارگیری و آنچه در کاغذ رای اعضای شورای نوشته شده است پس از انتخاب شهردار دیگر ارزشی ندارد و نباید بر اساس آن عمل کرد و تنها باید در جهت افزایش و ارتقای سطح رضایتمندی این مردم گام برداشت.

حسینی جو بیان داشت: شهر سلمانشهر دارای یک پتانسیل خداوندی و ذاتی است که مسئولان می توانند در سایه تعامل و همدلی و در نتیجه افزایش شعاع دید و دیدن فرصتهای موجود در منطقه، این شهر را به جایگاهی که شایسته است برسانند.

حجت الاسلام نقی پور امام جمعه سلمانشهر نیز گفت: امیدوارم شهردار جدید با حسن خلق و عملکرد صحیح بتواند پاسخ مثبتی به اعتماد اعضای شورای شهر دهد.

وی افزود: فرصت خدمت در چنین عرصه ای که می توان به یکایک افراد یک شهر خدمت کرد، استثنایی است و باید مسئولان این فرصت را غنیمت شمارند.