به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود احمدی از راه اندازی سامانه آریا خبرداد و گفت: سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) سیستمی زیرساختی در نظام بانکی می‏ باشد که تسویه مبادلات بین بانکی، دستور پرداخت‏های مشتری به مشتری، تسویه اسناد پوششی و پرداخت‏های بانک به بانک را به عهده دارد.

وی در ادامه گفت: سامانه ساتنا از سال 86 در کشور راه‏ اندازی گردید. نرم افزار مورد استفاده در آن زمان از یک شرکت خارجی تهیه شد. اما از حدود یک سال و نیم پیش به دلیل اعمال تحریم‏ها، پشتیبانی شرکت فروشنده از این محصول قطع شد و سیستم بانکی را با چالش و دغدغه ه‏ای جدی مواجه ساخت.

دبیرکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به همین دلیل بازنویسی و بومی‏ سازی این سامانه در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‏ های مرتبط قرار گرفت و سرانجام این سامانه پس از بازنویسی و انجام کلیه تست‏ها توسط بانک مرکزی و رفع تمامی مشکلات موجود در روز شانزدهم آذرماه سال جاری به بهره‏ برداری کامل رسیده بدون هیچ مشکلی کار کرد و رسماً جایگزین محصول شرکت خارجی گردید و با این اتفاق، جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای تولید سامانه های ملی بانکی قرار گرفت.

وی ادامه داد: امیدوارم این نقطه آغاز تولید و حتی صدور سامانه های ملی بانکی به کشورهای منطقه باشد و در این زمینه به نقطه مطلوبی در منطقه برسیم و امیدوارم بازنویسی سامانه‏ های پایا و تابا و همچنین تولید سامانه استعلام مشخصات شبا و سامانه مدیریت پیام‏ها نیز نهایی شده و مانند پروژه ساتنا با موفقیت به سرانجام برسد.