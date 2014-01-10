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۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

ایران در زمره کشورهای تولیدکننده سامانه‌های ملی بانکی قرار گرفت

ایران در زمره کشورهای تولیدکننده سامانه‌های ملی بانکی قرار گرفت

دبیرکل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه آریا در شبکه بانکی کشور خبرداد و با اشاره به قطع پشتیبانی شرکت فروشنده ساتنا به ایران به دلیل تحریم ها از یک سال و نیم پیش گفت: سامانه آریا جایگزین ساتنا شد و با این اتفاق، جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای تولید کننده سامانه های ملی بانکی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود احمدی از راه اندازی سامانه آریا خبرداد و گفت: سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) سیستمی زیرساختی در نظام بانکی می‏ باشد که تسویه مبادلات بین بانکی، دستور پرداخت‏های مشتری به مشتری، تسویه اسناد پوششی و پرداخت‏های بانک به بانک را به عهده دارد.

وی در ادامه گفت: سامانه ساتنا از سال 86 در کشور راه‏ اندازی گردید. نرم افزار مورد استفاده در آن زمان از یک شرکت خارجی تهیه شد. اما از حدود یک سال و نیم پیش به دلیل اعمال تحریم‏ها، پشتیبانی شرکت فروشنده از این محصول قطع شد و سیستم بانکی را با چالش و دغدغه ه‏ای جدی مواجه ساخت.

دبیرکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به همین دلیل بازنویسی و بومی‏ سازی این سامانه در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‏ های مرتبط قرار گرفت و سرانجام این سامانه پس از بازنویسی و انجام کلیه تست‏ها توسط بانک مرکزی و رفع تمامی مشکلات موجود در روز شانزدهم آذرماه سال جاری به بهره‏ برداری کامل رسیده بدون هیچ مشکلی کار کرد و رسماً جایگزین محصول شرکت خارجی گردید و با این اتفاق، جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای تولید سامانه های ملی بانکی قرار گرفت.

وی ادامه داد: امیدوارم این نقطه آغاز تولید و حتی صدور سامانه های ملی بانکی به کشورهای منطقه باشد و در این زمینه به نقطه مطلوبی در منطقه برسیم و امیدوارم بازنویسی سامانه‏ های پایا و تابا و همچنین تولید سامانه استعلام مشخصات شبا و سامانه مدیریت پیام‏ها نیز نهایی شده و مانند پروژه ساتنا با موفقیت به سرانجام برسد.

 

کد مطلب 2211290

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