جشنواره شعر عربی هویزه باید دائمی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب اسعدی شامگاه پنج شنبه در جشنواره شعر عربی مقاومت (کرخه النور) در شهرستان هویزه اظهار کرد: نقش هویزه در جنگ بر هیچکس پوشیده نیست. هویزه تنها شهری است که در زمان دفاع مقدس 100درصد تخریب و با خاک یکسان شد.

وی افزود: هویزه زادگاه 160 شهید، 500 جانباز، 17 آزاده و مردانی همچون شهید جرفی اولین بخشدار هویزه و بانوهای شجاعی همچون شهیده سهام خیام که می توان آنها را الگوی ایثار و مقاومت نامید به شمار می رود.

اسعدی با بیان اینکه هویزه مهد استعدادهای درخشان استان خوزستان است، عنوان کرد: از خود گذشتگی هویزه مثال زدنی است و در تاریخ به ثبت خواهد رسید.

فرماندار هویزه با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره شعر عربی در برای شهرستان هویزه بسیار مفید است، اظهار کرد: شعر کلامی است که گوینده آن قبل از ادای مطالبش، کلامش موزون باشد. شعر باید عناصری مثل اندیشه احساس و لطافت داشته باشد. شعر زاییده یک احساس درونی انسان است.

اسعدی عنوان کرد: یکی از نقاط مهم شعر این است که باید آهنگ داشته باشد به دلیل این که بین شعر و موسیقی یک خویشاوندی وجود دارد یکی از رسالت های شعرای ما این است که باید دفاع مقدس را در شعر خود منعکس کند.

وی افزود: پیشنهاد من این است که این جشنواره شعر عربی دائمی باشد و دبیرخانه آن در شهرستان هویزه که پایتخت فرهنگی است و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد مستقر شود. باید تلاش کرد که این جشنواره کشوری و بین المللی شود تا همه دوستان علاقه مند بتوانند در این جشنواره شرکت کنند.