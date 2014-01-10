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۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

آمریکا و اورپا

- هند برای کاهش تنش های به وجود آمده میان دهلی نو و واشنگتن از احتمال خارج کردن دیپلمات خود از ایالات متحده خبر داد. این دیپلمات چندی پیش توسط پلیس آمریکا به اتهام واهی بازداشت شده بود.

- افسران مسئول حفظ امنیت تسلیحات هسته ای آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت بازجویی قرار می گیرند.

- در پی نشت مواد شیمیایی در غرب ویرجینیا، مقامات این ایالت محدودیت های را در آن به اجرا گذاشتند.

- اتحادیه اروپا، فعالیت آژانس امینت ملی آمریکا، و دفتر مرکزی ارتباطات انگلیس را غیر قانونی اعلام کرد.

خاورمیانه و آفریقا

- مقامات سازمان ملل اعلام کردند که تکمیل نیروهای حافظ صلح در سودان جنوبی به دو ماه زمان نیاز دارد.

- در پی انفجار بمب در مرکز سوریه دست کم 18 نفر کشته شدند. القاعده مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته است.

- کردستان عراق از آغاز انتقال نفت به ترکیه خبر داد.

- آلمان از موافقت خود برای کمک در امر انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه خبر داد.

آسیا و اقیانوسه

- حامد کرزای، رئس جمهور افغانستان، با وجود مخالفت های آمریکا اقدام به آزاد کردن تعدادی از زندانیان افغان کرد.

کد مطلب 2211305

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