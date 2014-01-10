انتقاد از موازی کاری در وزارت خارجه/ موسویان، سریع القلم و ناصری خط دهنده مذاکرات ایران و 1+5

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر ضرورت تقویت تیم مذاکره کننده ایران با غرب، گفت: این امر نباید دستاویزی برای ایجاد هر گونه مجموعه یا تیم موازی در دولت که باعث تضعیف تیم مذاکره کننده می شود، باشد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیرا خبرهایی منتشر شده که تیمی شامل سریع القلم، سیروس ناصری و موسویان در امور مذاکرات ایران و 1+5 که قرار بود با اشرافیت وزارت خارجه و ظریف اداره شود، دخالت می کنند که این امر به مصلحت کشور نیست.

وی تاکید کرد: این افراد توسط برخی سیاسیون در داخل و خارج دولت مورد حمایت هستند به عبارت دیگر همان اتفاقی که در دوران احمدی نژاد افتاد و از سوی رئیس جمهور برخی افراد مثل مشایی و بقایی به صورت موازی در کار وزارت امور خارجه دخالت می کردند، این بار در دولت روحانی نیز تکرار شد.

حاجی دلیگانی ایجاد تیم موازی دخالت در مذاکرات در ریاست جمهوری را خطرناک خواند و گفت: این یک هشدار است و اگر بخواهد این دخالت ها ادامه یابد وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در این خصوص پاسخگو باشد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا امروز علی رغم انتقادات و اشکالاتی که به روند مذاکرات ایران و 1+5 داشتیم به جهت حفظ مصالح ملی مجلس از کلیات تیم مذاکره کننده و اهداف آن حمایت کرد به همین دلیل وزیر امور خارجه را برای سئوال یا استیضاح به صحن علنی مجلس فرا نخواند اما اگر این شرایط ادامه یابد ناگزیر از برخورد قاطع با وزیر امور خارجه هستیم.

وی با اشاره به تفکر غلطی که در برخی بخش های دولت وجود دارد، گفت: تفکر غلطی متاسفانه رایج شده مبنی بر اینکه چه ضرورتی برای در اختیار داشتن انرژی هسته ای وجود دارد، اگر هم بناست انرژی هسته ای داشته باشیم در حد یک مجموعه آزمایشگاهی کفایت می کند!

حاجی دلیگانی تاکید کرد: افرادی که این نظرات را مطرح می کنند غافل هستند. ما باید از انرژی هسته ای برای دستیابی به اهداف صلح آمیز برخوردار باشیم تا بتوانیم استقلال خود را حفظ کنیم زیرا در آینده همه کشورها برای اداره خود به این انرژی پاک اتکا خواهند داشت و اگر ما از فناوری لازم برای دستیابی به این انرژی برخوردار نباشیم، وابسته به ابرقدرتها خواهیم شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: استقلال ما ایجاب می کند که دارای انرژی هسته ای آن هم نه با غنی سازی 20 درصد بلکه تا آن اندازه که در برنامه های هسته ای مثل سوخت زیردریایی ها که اورانیوم 60 درصد نیاز دارند و پرتاب ماهواره ها که نیاز به اورانیوم غنی شده بالای 80 درصد دارند را در اختیار داشته باشیم.

وی تصریح کرد: جهت گیری نیروگاههای آینده را باید به سمت انرژی پاک هسته ای سوق دهیم چون روزی سوخت های فسیلی به اتمام می رسد و آن زمان برای نسل های آینده جهت ادامه حیاتتشان باید ارث مناسبی از نسل فعلی باقی بماند.

به گزارش مهر، سیروس ناصری، موسویان و سریع القلم سه عضو تیم مذاکره کننده ای بودند که به ریاست روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری خاتمی کارشناسی مذاکرات را برعهده داشتند.