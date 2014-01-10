آغاز ثبت نام جشنواره وبلاگ نویسان حج از روز شنبه

به گزارش خبرنگارمهر ، پایگاه اطلاع رسانی حج اعلام کرد: شرکت کنندگان می‌توانند از تمامی قالب‌های رایج نوشتاری مانند دل نوشته‌ها، خاطرات، یادداشت روزانه، مقاله، قطعات ادبی، شعر و عکس و… به طور مجزا استفاده کرده، تا برای هر بخش امتیاز جداگانه‌ای دریافت کنند و تمامی مراحل این جشنواره به صورت اینترنتی انجام خواهد پذیرفت.

همچنین شرکت در این جشنواره محدودیت سنی ندارد و آثار به صورت گروهی نیز پذیرفته می‌شود و به وبلاگ‌های تخصصی حج، عمره، عتبات عالیات امتیاز ویژه ای اعطا خواهد شد. محدودیتی در ثبت نام بیش از یک وبلاگ وجود ندارد.

در این اطلاعیه ای آمده است:متقاضیان برای شرکت در جشنواره، پس از ساخت وبلاگ برای ثبت نام به آدرس (hajj. ir/۱۴۲) مراجعه کنند و وبلاگ نویسانی که قبلا در این پایگاه ثبت نام کرده، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.

در نهایت 20 وبلاگ برتر توسط هیات داوران به عنوان برگزیدگان مرحله نخست انتخاب می‌شود. سپس ۱۰ وبلاگ برتر نهایی با نظرسنجی اینترنتی عموم کاربران مشخص و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و آخرین مهلت ثبت وبلاگ ۱۰اسفند و اعلام نتایج اولیه 12 اسفند و همچنین اعلام نتایج نهایی نیز ۱۶ اسفند، سالروز ولادت حضرت زینب (س) خواهد بود.