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۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰

نجفی:

پردیس سینمایی کاپری در گرگان به طور رسمی افتتاح شد

پردیس سینمایی کاپری در گرگان به طور رسمی افتتاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: پردیس سینمایی کاپری در گرگان به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه‌گذار مجموعه فرهنگی تجاری کاپری گرگان شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاحیه رسمی سینمای پردیس کاپری گرگان افزود: برای ساخت این مجموعه بسیاری از مسئولین حاضر در مراسم یاری رساندند، دبیر سرمایه گذاری استان و دادستان پوریانی یکی از پشتیبان های واقعی برای یه ثمر رساندن این مجموعه بودند که در اینجا از ایشان قدردانی می کنم.

محمدرضا نجفی خاطر نشان کرد: هدف از ساخت سینما پردیس کاپری جذب جوانان و شهروندان گرگانی در این محیط فرهنگی بوده است، با وجود فضاهای فرهنگی مناسب در سطح شهر و ارائه فیلم های مناسب، به تبع جوانان از مشاهده فیلم های نامناسب شبکه های ماهواره پرهیز خواهند کرد.

این سرمایه‌گذار مجموعه فرهنگی تجاری کاپری اظهار داشت: فیلم های ترکیه، آمریکای جنوبی و کره ای در این شبکه های ماهواره ای تنها برای غارت فرهنگ ایرانی پایه گذاری شده است از این رو با افزایش فضاهای فرهنگی  و تولید فیلم های مناسب با این شبکه ها مقابله خواهیم کرد.

در خاتمه این مراسم از تمبر اختصاصی سینما پردیس کاپری توسط معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازیگر پیشکسوت سینما و تلوزیون رونمایی شد.

کد مطلب 2211324

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