عدم تحقق طرح جامع دانشگاه بجنورد به دلیل کمبود اعتبارات

محسن طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح جامع دانشگاه بجنورد گفت: طرح جامع دانشگاه بسیار گسترده است و برای اجرای کامل آن نیازمند تامین اعتبار هستیم.

وی افزود: البته فعالیت های مربوط به طرح جامع دانشگاه درحال انجام است اما محدودیت اعتبارات آن را تحت تاثیر قرار داده است و آن گونه که باید پیشرفت نداشته است.

رئیس دانشگاه بجنورد خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی، توسعه فضاهای آموزشی درصورتی که رشته‌ای هم ایجاد نشود از ضروریات است .

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 80 عضو هیات علمی در دانشگاه بجنورد فعال هستند و برای اینکه نیاز دانشگاه در این زمینه مرتفع شود باید تعداد جذب اعضای هیات علمی به 130 تا 140 نفر افزایش یابد.

طالب زاده اساسی ترین دغدغه دانشگاه بجنورد را کمبود فضای آموزشی عنوان کرد و افزود: براساس طرح جامع دانشگاه بجنورد باید پنج دانشکده هر کدام با حدود 8 هزار متر مربع فضای آموزشی ایجاد شود که درحال حاضر فقط سه دانشکده هنر با 2 هزار و 500 مترمربع، دانشکده علوم انسانی با 2 هزار و 500 متر مربع و دانشکده فنی مهندسی با 6 هزار مترمربع، ایجاد شده است .