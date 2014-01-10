آلودگی هوا هر ماه دو هزار و 227 تهرانی را راهی بیمارستان و بهشت زهرا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دكتر رحمت ا... حافظي افزود: به اين آمار تكان دهنده بايد حدود 2500 مورد بستري شدن ناشي از بيماري‌هاي قلبي و 4500 مورد بستري شدن بر اثر مشكلات تنفسي را نيز اضافه كرد که به این ترتیب آلودگي هوا به طور ميانگين هر ماه 7 هزار نفر از شهروندان تهراني را راهي بيمارستان مي‌كند.

وي با اعلام اين كه نبايد بيش از این با جان و سلامت مردم شوخي كنيم و هر چه سريع‌تر بايد براي مشكل آلودگي هوا راه ‌حلي جدی اجرا كنيم، تأكيد كرد: متأسفانه وزارت بهداشت در دولت دهم رفتاری سياسي داشت و گزارشاتی که مي‌داد همراه با ملاحظات بود اما الآن اين جرأت وجود دارد كه آمار بدهند، چرا که هدف از اعلام این آمارها متهم كردن كسي نيست.

افرادی که برگه معاینه فنی می فروشند قتل شبه عمد انجام می دهند

حافظي با اشاره به اين كه بايد با همفكري مشكلات را حل كرده و نبايد از واقعيت‌ها فرار كنیم، اظهار كرد: اگر واقعيت‌ها را بدانيم، آن وقت مي‌توانيم از مجلس مطالبه كنيم و مثلاً بخواهيم معاينه فني را از 5 سال به 2 سال باز گرداند يا از نمايندگان سؤال كنيم چرا دو فوريت طرح جامع مقابله با آلودگي هوا را حذف كردند و از آن ها بخواهيم در اين زمينه بازنگري كنند.

وي با بيان اين كه سلامت مردم موضوعي مهم و اغلب غير قابل بازگشت است، تصريح كرد: عده‌اي در حاشيه شهر تهران برگه‌هاي معاينه فني خودرو را خريد و فروش مي‌كنند و با توجه به اين كه آلودگي هوای ناشی از خودروهای آلاینده دارای برگه معاینه جعلی می تواند باعث مرگ و میر مردم شود، كساني كه‌ آگاهانه اين كار را مي‌كنند در واقع قتل شبه عمد انجام مي‌دهند.

وي با تأكيد بر اين كه بر اساس گزارش سال گذشته سازمان بهداشت جهاني، دود خودروهاي ديزلي سرطان‌زاست و اخيراً هم اعلام شده آلودگي هوا سرطان‌زا است، اضافه كرد: ميان سرطان ريه و دود خودروهاي ديزلي ارتباط مستقيم وجود دارد، ضمن اين كه با استفاده از سوخت توليدي از پتروشيمي، از سال 89 ذرات معلق چندين و چند برابر افزايش پيدا كرده و شهر تهران كه از قبل آلوده بود، آلوده تر شده و شهرهايي مانند قم و كاشان كه قبلاً مشكل آلودگي نداشتند نیز الآن با اين مشكل مواجه اند.

مهم ترین عامل آلودگی هوا سوخت بی کیفیت است

حافظی با اشاره به اين كه در زمينه آلودگي هوا مهم‌ترين عاملي كه مي‌شناسيم سوخت بی کیفیت است، اظهار كرد: البته از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده نيز بايد در دستور كار قرار گيرد، هر چند همين خودروهايي كه الآن توليد مي‌شوند و به بازار مي‌آيند نيز استاندارد هستند.

وي با بيان اين كه نيسان وانت در هر 100 كيلومتر پيمايش 25 ليتر سوخت مصرف مي‌كند و لذا هم توليد خودروهاي غير استاندارد و هم توزيع سوخت غير استاندارد بايد متوقف شود، تصريح كرد: البته موتورسيكلت‌ها نيز از عوامل اصلي تشديد آلودگي هوا هستند و آلودگي هر دستگاه موتورسيكلت معادل 8 دستگاه خودروي با استاندارد يورو 2 است.

وي با تأكيد بر اين كه با ورود موتورسيكلت‌هاي برقي به چرخه حمل و نقل شهر تهران آلودگي‌هاي زيست محيطي كاهش مي‌يآبد، اضافه كرد: با ارائه تسهیلات باید شرايطي را فراهم كنيم تا انگيزه خريد اين موتورسيكلت‌ها در متقاضيان ايجاد شود.

فرهنگ سازی در زمینه آلودگی هوا بسیار مهم است

حافظي با اشاره به اين كه الآن دو هزار دستگاه اتوبوس فرسوده و ده هزار دستگاه تاكسي غير استاندارد در تهران كار مي‌كنند‌، اظهار كرد: به لحاظ كمبود بودجه و عدم انجام تعهدات قانوني در تامين هزينه‌هاي ساخت مترو، این کار به كندي انجام مي‌شود چرا كه ظرفيت مديريت شهري ساخت 50 كيلومتر مترو در سال است اما سال گذشته تنها 20 كيلومتر مترو ساخته شد.

وي با بيان اين كه موضوع فرهنگ‌سازي در حوزه حمل و نقل و ترافيك و در زمينه آلودگي هوا بسيار مهم است، تصريح كرد: به اين منظور عموم رسانه‌ها و به ويژه صدا و سيما بايد كمك كنند تا همه متوجه آلودگي خودروهاي آلاينده بشوند و اگر يك خودروي دودزدا در خيابان ديدند، همه به راننده آن تذكر بدهند.

رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران در پايان خاطرنشان كرد: براي اين كه همه افراد نسبت به آلودگي هوا احساس مسئوليت كنند، بايد همان‌طور كه گزارش هواشناسي هر روز در بخش‌هاي مختلف خبري اعلام مي شود، نمودار آلاينده‌ها و وضعيت آلودگي هوا نيز روزانه گزارش شود تا مردم نسبت به اين موضوع مهم حساس شوند.