پیشنهاد آخوندی به روحانی/ 2 برابر شدن سهم حمل و نقل ريلي در فاز دوم هدفمندي

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي كه امروز 19 دي 92 به استان قزوين سفر كرده است با بيان اينكه عمر ناوگان حمل و نقل ريلي در بخش مسافري به حدود 29 سال مي رسد، اظهار داشت: بنا داريم در يك برنامه پنج ساله 3 هزار واگن جديد مسافري و 20 هزار واگن باري را به ناوگان حمل ونقل ريلي كشورمان اضافه كنيم.

وي با اشاره به پيشنهاد خود به رئيس جمهور مبني بر دو برابر كردن سهم حمل و نقل ريلي از فاز دوم هدفمندي رايانه ها، افزود: اين نوع حمل و نقل از يك سو در مقايسه با جاده 7 برابر سوخت كمتري مصرف مي كند و از سوي ديگر 50 برابر ايمني بيشتري نيز دارد كه اين امر آسايش مسافران را افزايش خواهد داد.



وزير راه و شهرسازي با توجه بر لزوم افزايش كيفيت ناوگان ريلي كشور و خارج كردن واگن هاي فرسوده از چرخه فعاليت ادامه داد: صنعت حمل و نقل ريلي ايران نيازمند سرمايه گذاري جدي است كه اميدوارم در دولت يازدهم با همكاري مجلس و سرمايه گذاران اين امر محقق شود.



وي با بيان اينكه راه اندازي قطارهاي حومه اي در دستور وزارت راه و شهرسازي قرار دارد تصريح كرد: مي خواهيم قطار را وارد زندگي مردم كنيم به نحوي كه براي حمل و نقل بين شهرها و حومه آنها، ريل را انتخاب كنند.



آخوندي با تاكيد بر اينكه افزايش حق انتخاب بخشي از حقوق شهروندي است خاطر نشان كرد: بايد در تمام حوزه هاي حمل و نقلي كيفيت ها و ساعت هاي مختلف حركت را در اختيار مردم براي انتخاب قرار داد.

پيگير افزايش سقف تسهيلات مسكن هستم



وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه افزايش سقف تسهيلات مسكن از 20 به 35 ميليون تومان اثر تورمي فوري ندارد، گفت: پيگير افزايش سقف اين تسهيلات هستم.



آخوندي همچنین بااشاره به افزايش سقف تسهيلات مسكن از 20 به 35ميليون تومان، اظهار داشت : اگر مي خواستيم مطابق با قدرت خريد تسهيلات 20 ميليوني سال 84 اقدام به پرداخت تسهيلات در حال حاضر كنيم بايد مبلغي معادل 95 ميليون تومان در نظر گرفته مي شد اما همكاران ما در بانك مركزي معتقدند افزايش سطح تسهيلات بايد محتاطانه و به صورت مرحله اي انجام شود.



وي با بيان اينكه حتما افزايش سطح تسهيلات مسكن را پيگيري خواهم كرد، افزود: البته بايد خانوارها نيز بدانند كه سقف اين تسهيلات با پس انداز آنها رابطه مستقيمي دار. چرا كه نمي توان بدون وجود پس انداز دستور افزايش سقف تسهيلات را صادر كرد.



وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه نبايد در بحث رابطه ميزان پس انداز خانوارها و سقف تسهيلات مسكن حرفهاي شعاري زد تصريح كرد: خانوارها نيز بايد بدانند كه اگر بتوانند طي مدت زماني چند ساله، پس انداز با معني داشته باشند مي توانند به تسهيلات قابل توجهي دست يابند.

وي با اعلام اينكه ممكن است طي مراحل بعدي سقف و مقررات مربوط به تسهيلات بخش مسكن اصلاح شوند در پاسخ به افرادي كه افزايش اين تسهيلات را تورم زا مي دانند، گفت: نمي توان راهكارهاي تجربه شده در دنيا را كنار گذاشت و در عوض جايگزيني نيز براي آن ارائه نداد.



وي با بيان اينكه نمي توان انتظار داشت يك خانواده جوان تمام پول مربوط به تهيه مسكن را خودش تهيه كند، خاطر نشان كرد: از آنجايي كه اين افزايش سقف تسهيلات متكي بر پايه پولي نيست و اتكاي آن بر پس انداز خانوارهاست كه به تدريج وارد بازار مسكن مي شود آثار تورمي فوري نيز نخواهد داشت.