معرفی داوران عمار در بخش‌ مستند تاریخ معاصر، اقتصاد مقاومتی و شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب توکلی، محمدصادق کوشکی، احسان رجبی، وحید یامین‌پور و مجید بذرافکن داورهای این دوره جشنواره عمار در بخش مستند تاریخ معاصر ایران هستند.



عادل پیغامی، مهدی زمانپور کیاسری و مرتضی فیروزآبادی نیز داورهای این دوره جشنواره عمار در بخش مستند اقتصاد مقاومتی اعلام شده‌اند.



در بخش مستند شهدا و شهادت نیز گلعلی بابایی، علی محمد مودب، محسن صفایی‌فرد داوری آثار را برعهده دارند.



منتخبان این بخش‌ها در چهارمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار شنبه همزمان با اختتامیه معرفی خواهند شد.

چهارمین جشنواره فیلم عمار در حال حاضر در سینما فلسطین در تهران و مراکز مختلف در شهرستان‌های در حال برپایی است. برپایی نشست‌های موضوعی با حضور صاحب نظران از ویژگی‌های بارز این دوره از جشنواره است.

