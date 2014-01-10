به گزارش خبرگزاری مهر، واحد برنامه‌ریزی و ارزیابی آثار مجموعه تئاترشهر، تاریخ پایان اجرای نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف این مجموعه را اعلام کرد.



نمایش "دایی وانیا" به کارگردانی اکبر زنجان‌پور، که از 12 آذرماه اجرای خود در تالار اصلی تئاترشهر آغاز کرده است، جمعه 27 دی ماه از این تالار نمایشی خداحافظی می‌کند.



نمایش "بیوه‌های غمگین سالار جنگ" به کارگردانی شهاب الدین حسین‌پور هم که از 17 آذرماه در تالار چهارسو به صحنه رفته است، جمعه 27 دی ماه، به اجرای خود در این تالار پایان می‌دهد.



در کارگاه نمایش هم نمایش "درفش کاویانی" به کارگردانی زهره بهروزی نیا از 3 آذرماه اجرای خود را آغاز کرده است. این اثر نمایشی نیز جمعه 27 دی ماه، از تئاترشهر خداحافظی می‌کند.



نمایش "دوست کافکا" به کارگردانی حسن جودکی نیز که از 14 آذرماه اجرای خود را در کافه تریای تالار اصلی آغاز کرده است، چهارشنبه 25 دی ماه به اجرای خود پایان می‌دهد.



نمایش‌های "بی‌بی‌ بیدل" به کارگردانی آزاده انصاری در تالار شهیدقشقایی و "مرگ تصادفی یک آنارشیست" به کارگردانی مصطفی عبداللهی در تالار سایه که هم اکنون روی صحنه‌اند از جمعه 27 دی ماه، تا پایان ایام جشنواره بین المللی تئا‌تر فجر اجرایی ندارند.

این دو اثر نمایشی با پایان یافتن جشنواره به اجرای خود ادامه می‌دهند.

