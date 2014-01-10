به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، در یادوراه شهدای اطلاعات عملیات، با اشاره به نتایج جنگ تحمیلی گفت: نتیجه جنگ هشت ساله این شد که امام بزرگوار و ملت ایران به بیگانگان درسی دادند که میتوانید به ایران حمله کنید اما نتیجه جنگ به دست ملت ایران است، ملت ایران علاوه بر آنکه متجاوزین را از سزرمین ایران بیرون میکنند، بلکه آن طرف مرزها و تا خانههایتان شما را تعقیب و نابودتان میکنند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه با اشاره به حمایت برخی کشورهای عربی از گروههای تکفیری و تبعات اینگونه حمایتها، گفت: تا سال 2030 میلادی شاید دیگر آثاری از برخی از پادشاهان جنوبی خلیج فارس وجود نداشته باشد. برخی کشورهای عربی که گروههای تکفیری را به جان مردم عراق و سوریه انداختند، سرانجام این گروهها دامن این کشورها را نیز خواهند گرفت.
وی افزود: دست برخی از این کشورها با اسرائیل در دست همدیگر است. آنچه که در عراق و سوریه میگذرد به نفع اسرائیلی هااست. در مصر نیز همین گونه است. هرچه جنگ در کشورهای اسلامی به وقوع بپیوندد و مسلمانان همدیگر را بکشند و منابع انسانی و مادی خود را هدر بدهند آن کسی که در این میان نفع می برد اسراییل است و منجر به پایداری امنیت اسرائیل میگردد. باید تاسف خورد که دست اسراییلیها با برخی از کشورهای عربی در راه اندازی ایجاد ناامنی در منطقه جنوب غرب آسیا، در سوریه و عراق در دست هم است.
وی گفت: در حقیقت برخی از کشورهای عربی در راستای سیاست صهیونیستها در کشتن مردم عراق، سوریه و بحرین عمل میکنند و باید به آنها صهیونیست گفت، آنها کاملا در راستای اهداف آمریکا عمل میکنند و ما به اینها هشدار میدهیم از سرنوشت شاه ایران عبرت بگیرید، او نیز دستش در دست صهیونیستها و آمریکاییها بود، و ما به آنها میگوئیم سرنوشت شاه ایران، سرنوشت محتوم شما خواهد شد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: آنچه که در عراق و سوریه میگذرد به نفع اسرائیلیهاست، در مصر نیز همین گونه است؛ هرچه جنگ در کشورهای اسلامی به وقوع بپیوندد و مسلمانان همدیگر را بکشند منجر به پایداری امنیت اسرائیل میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، در یادوراه شهدای اطلاعات عملیات، با اشاره به نتایج جنگ تحمیلی گفت: نتیجه جنگ هشت ساله این شد که امام بزرگوار و ملت ایران به بیگانگان درسی دادند که میتوانید به ایران حمله کنید اما نتیجه جنگ به دست ملت ایران است، ملت ایران علاوه بر آنکه متجاوزین را از سزرمین ایران بیرون میکنند، بلکه آن طرف مرزها و تا خانههایتان شما را تعقیب و نابودتان میکنند.
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