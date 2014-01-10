ماهان تندیس از حفاری اهواز انتقام می گیرد/ خسوس به بازیکنان ما انگیزه داد

سیدوحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماهان تندیس قم در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به مصاف تیم فوتسال حفاری اهواز می‌رود در حالی که این مسابقه هشتمین میهمانی در لیگ پانزدهم به شمار می رود.

وی با بیان اینکه تیم فوتسال ماهان تندیس قم این هفته در مهمترین بازی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل حفاری اهواز صف آرایی می‌کند، افزود: سومین هفته از دور برگشت بازی‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور این هفته روز دوشنبه بیست و سوم دی‌ماه برگزار می‌شود و طی آن در یکی از حساس ترین بازی‌ها تیم‌های ماهان تندیس قم و حفاری اهواز برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

مربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم افزود: ماهان تندیس قم بعد از عبور از سد زمزم اصفهان برای رسیدن به مکان های بالای جدول رده بندی امیدوار تر شده است و این بار در میهمانی تیم رده سومی حفاری اهواز در پی آن است که هم شکست پرگل بازی رفت را تلافی کند و هم اینکه با کسب هفتمین برد این فصل به روند رو به رشد خود در نیم فصل دوم لیگ برتر ادامه بدهد.

وی افزود: سومین هفته از دور برگشت بازی‌های چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به صورت همزمان از ساعت 16 روز دوشنبه این هفته با انجام شش مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان به انجام خواهد رسید و ما روز یکشنبه راهی اهواز می شویم تا دوشنبه با این تیم بازی کنیم.

غیاثی یاد آور شد: تیم ما در هشتمین بازی خانگی و در حضور بیش از 2 هزار تماشاگر مشتاق قمی میزبان تیم فوتسال زمزم اصفهان بود که در پایان دیداری جذاب و تماشایی توانستند حریف را با حساب و نتیجه پرگل هشت بر سه شکست بدهند.

وی تصریح کرد: در این دیدار که در حضور خسوس کاندلاس سرمربی فعلی تیم ملی فوتسال کشورمان نیز برگزار شد، بازیکنان ما از همان ابتدای نبض بازی را در دست گرفته و توانستند با ارائه فوتسالی کاملا هجومی هشت بار دروازه میهمان خود را باز کنند و بهترین پیروزی خود را به دست بیاورد، ضمن اینکه حضور خسوس موجب انگیزه و درخشش بازیکنان ما شد و خوشبختانه دو تن از آنها نیز به تیم ملی دعوت می شوند.

مربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم با بیان اینکه با انگیزه انتقام شکست بازی دور رفت به مصاف حفاری می رویم، اضافه کرد: حالا حکایت بازی برگشت بسیار تفاوت دارد چون تیم ماهان تندیس قم یک تیم کاملا متحول شده است و در بازی های اخیر خود نشان داده که به راحتی به حریفان باج نمی دهد و با وجود اینکه حفاری نیز مدعی قهرمانی است ما می خواهیم این تیم را در خانه اش شکست بدهیم.