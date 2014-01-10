آزمون رشته تحصصی کلام در حوزه علمیه قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار آزمون تخصصی رشته کلام روز جمعه با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) برگزار شد.



آیت الله هادی باریک بین در بازدید از برگزاری این آزمون اظهارداشت: در شرایط کنونی که دشمنان با ایجاد شبهات دینی در صدد انحراف جوانان هستند طلاب و روحانیون رسالت سنگینی دارند که باید به آن عمل کنند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: روحانیون وظیفه دارند با کسب اطلاعات لازم به این شبهات پاسخی منطقی و علمی ارائه کنند تا دسیسه دشمنان خنثی شود.



امام جمعه قزوین یادآورشد: ایجاد رشته کلام در حوزه علمیه بهترین فرصت برای تقویت بنیه دینی و علمی برای پاسخگویی به شبهات دینی جوانان است که از دست اندرکاران این امر تشکر می کنیم.



وی ارتباط بیشتر حوزه و دانشگاه را ضروری خواند و گفت: هر چند تاکنون ارتباط این دو گروه خوب بوده اما با تقویت این تعامل می توان به دستاوردهای خوبی رسید و در مسیر آگاه سازی مردم گام برداشت.



در ادامه حجت الاسلام سید موسی ابراهیمی مسئول حوزه علمیه برادران قزوین اظهار داشت: این آزمون برای اولین بار با حضور 56 نفر از طلاب استان برگزار شده است که نتایج آن در 15 بهمن ماه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.



