تلاشهای امیرکبیر برای نجات جزیره آشوراده از چنگال روسها بیاد ماندنی است

غلامرضا خارکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همین دلیل امیر کبیر از یک طرف توسط پادشاه نالایق قاجار و درباریان وی، و از طرف دیگر توسط دولتهای روسیه و انگلیس تحت فشار بود، او چشم طمع دول روسیه و انگلیس را از تمامیت ارضی و استقلال ایران کور کرد و حقوق کلان شاه و درباریان و آقازاده ها و حُکام نالایق را کاست و جیره و مواجب برخی را هم قطع نمود، لذا امیرکبیر در عصر خود، هم قهرمان مبارزه با استعمار خارجی بود و هم قهرمان مبارزه با استبداد داخلی و فساد حکومتی .

خارکوهی با اشاره به اینکه رهایی جزیر عاشوراده از چنگال روسها و برقراری آرامش و آسایش مردم ترکمن صحرا و اهالی دارالمرز از آرزوهای مهم امیر کبیر بود، گفت: در دوره قاجار روسیه جزیره آشوراده را به اشغال نظامی خود در آورده بود و کشتیهای جنگی خود را در دریای خزر مستقر کرده بود و قصد داشت آنجا را ضمیمه کشورش نمایند، اما امیر کبیر وقتی به صدارت رسید این نقشه شوم روسها را بهم زد و در ربیع الاول سال 1266قمری با ارسال نامه ای به دولت روسیه تصریح کرد که جزیره آشوراده ملک مطلق ایران است.

وی با اشاره به خدمات ارزنده امیر کبیر به ترکمن های ایران گفت: روسها همزمان با اشغال جزیره آشوراده ، قصد داشتند توسط عوامل خود ، ترکمن صحرا و دشت گرگان را به آشوب بکشند و حتی کسب و کار تجاری مردم مسلمان ترکمن را در دریای خزر مختل کرده بودند و تعدادی از قایق های ترکمن های ایران را مصادره کرده بودند و مانع فعالیت تجاری و روزمره مردم منطقه می شدند و به عبارت دیگر نوعی قحطی مصنوعی در منطقه بوجود آورده بودند.

غلامرضا خارکوهی افزود: امیر کبیر از دخالتها و فتنه گریهای روسها به تنگ آمد و در نامه ای به آنها هشدار داد که نباید آرامش منطقه را به هم بریزند و مسئولیت عواقب آن به عهده خود آنهاست.

وی ادامه داد: اتفاقا پیش بینی امیر کبیر درست از کار درآمد زیرا اندکی بعد ترکمن های دشت گرگان که از اذیت و آزارهای روسها خسته شده بودند با حمله به مراسم جشن روسها در جزیره آشوراده عده ای از آنها را کشته و زخمی کردند و برخی را هم به اسارت بردند و به این ترتیب انتقام خود را از روسهای اشغالگر گرفتند.

این تاریخ نگار گفت: امیرکبیر نه سکولار بود و نه مخالف دین، بلکه یک دولتمرد مسلمان بود و به حفظ ارزشهای اسلام و تشیع باور داشت. چون اگر امیر کبیر دنبال سکولاریسم بود چرا علما و مراجع روحانی آن زمان علیه او فتوا ندادند و قیام نکردند؟ او اگر اندیشه سکولاری داشت فتنه گران باب را سرکوب نمی کرد، و بجای مبارزه با دخالتهای روس و انگلیس ، پای آنها را به ایران باز می نمود، و پادشاه نالایق قاجار هم جرات نمی کرد او را از صدارت عزل نماید و به قتل برساند، متاسفانه امیر کبیر بخاطر خدمات ارزنده اش مورد کینه و عداوت دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفت و به طور ظالمانه در بیستم دی ماه سال 1230 شمسی به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید.

وی با اشاره به اینکه بعد از 162 سال از قتل امیر کبیر جا دارد که با اجرای برنامه های مختلف از خدمات او تجلیل نماییم گفت: متاسفانه چندی پیش یکی از آقایان در همایش وحدت حوزه و دانشگاه طی سخنانی در حق امیر کبیر کم لطفی کرد و او را سکولار نامید در حالیکه اینگونه حرفها نه تنها کمکی به وحدت این دو نهاد ارزشمند حوزه و دانشگاه نمی کند ، بلکه برای جوانان ما این ذهنیت را بوجود می آورد که چرا شخصیت بزرگ و شایسته ای مثل امیرکبیر با آن همه خدمات ارزنده ، بعد از 162 سال از قتلش مورد بی مهری قرار می گیرد؟!