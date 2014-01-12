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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

منتجب نیا:

دولت حرکت خوبی را برای هم اندیشی احزاب آغاز کرده است

دولت حرکت خوبی را برای هم اندیشی احزاب آغاز کرده است

اسلامشهر- خبرگزاری مهر: قائم مقام حزب اعتماد ملی برگزاری جلسه هم اندیشی احزاب را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بعد از هشت سال حزب گریزی که از طرف دولت گذشته بوده، وزارت کشور حرکت خوبی را آغاز کرد.

رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری جلسه هم اندیشی احزاب را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بعد از هشت سال حزب گریزی و حزب ستیزی که از طرف دولت گذشته بوده، وزارت کشور حرکت خوبی را آغاز کرد و دکتر روحانی هم از این اقدام حمایت کرده و قول حضور در جلسه بعدی را داد البته خود احزاب هم باید تلاش کنند از این فضا و موقعیتی که پیش آمده استفاده کنند تا بتوانند به ملزومات و مقتضیات تحزب عمل کنند.

وی در خصوص احضار وزرا توسط نمایندگان اظهار داشت: درست است که نمایندگان مجلس برای سوال، تذکر، نظارت و استیضاح حق مسلم قانونی دارند اما هنوز پنج ماه از شروع به کار دولت یازدهم نگذشته حجم وسیعی از سوالات و تهدید به استیضاح به وجود آمده است.

منتجب نیا عنوان کرد: اینها نشان می دهد مجموعه ای در مجلس هستند (البته تمام نمایندگان نیستند) که می خواهند انتقام گیری کرده و برخورد کنند و هدفشان تخریب دولت، سرگرم کردن دولتمردان و در نتیجه ناکارآمد جلوه دادن دولت است، این یک امر عادی نبوده و برنامه ریزی شده است لذا دولت باید ضمن پاسخ مثبت به سوالات، به کار خود ادامه دهد، وقتی یک دولت مردمی تشکیل شده و مردم به این دولت، امید دارند، مقامات هم باید جلوی این حملات را بگیرند نباید اجازه بدهند برخی در کار دولت سنگ اندازی و کارشکنی کنند.

وی با اشاره به اینکه شرایط امروز بیشتر همانند دوران امامان صادق(ع) و باقر(ع) است ادامه داد: ما امروز نیاز به کارهای فرهنگی و زیربنایی داریم به دلیل اینکه سال ها انجام پروژه های فرهنگی ریشه ای مغفول مانده است، صاحبان فکر و اندیشه باید کارهای اساسی فرهنگی برای نسل جوان داشته باشند که دچار بی هویتی فرهنگی نشویم، در زمان امامان صادق (ع) و باقر(ع) انحرافات فکری زیاد شد و اشاعره و معتزله می خواستند در اسلام انحراف ایجاد کنند.

نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، خواستار ایجاد رسانه های جدید برای  مقابله با تهاجم فرهنگی شد و بیان کرد: امروزه اسلام به خصوص تشیع علوی در غربت عجیبی به سر می برد امروزه شاهد هستیم از طرق فراوان همانند ماهواره، اینترنت و شبکه های تلویزیونی علیه اسلام و شیعه کار می کنند، بسیاری از آنهایی که داعیه تبلیغ اسلام دارند عوامل دشمنان و استکبار هستند همچون طالبان و وهابیت که عربستان از آنها حمایت همه جانبه می کند.

کد مطلب 2211395

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