میزان مصرف گاز کشور 4 برابر میانگین جهانی است/ وجود سه میلیون و 200 هزار مشترک در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی حسین نیا که به عنوان سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت با اشاره به سابقه مردم ورامین در دوران تاریخ اسلامی اظهار داشت: ورامین یکی از کانون های مهم شیعیان محسوب می شود به طوری که در سده سوم، عتاب ابن محمود ورامینی حافظ کل قرآن کریم بوده است.

این مسئول افزود: در قرن چهارم هجری ابوالحسن ورامینی از راویان معتبر آن عصر در ورامین می زیست و در قرن ششم، ورامین پرجمعیت ترین ایالت ری محسوب می شد، در قرن هشتم هجری نیز علامه قطب الدین رازی از علمای بزرگ در ورامین زندگی می کرده است.

وی در زمینه مصرف گاز در کشور عنوان کرد: انرژی های فسیلی نظیر نفت و گاز هیچگاه تجدیدپذیر نیستند لذا بر ما واجب است سرمایه ملی را به گونه ای استفاده کنیم که نسل های بعدی نیز بتوانند از این ذخیره بزرگ بهره مند شوند، در این رابطه ائمه جمعه و جماعات با استفاده از تریبون عمومی باید به مردم گوشزد کنند که این نعمت خدادای هیچگاه تجدید پذیر نیست و امروز متأسفانه در کشور شاهد اسراف بسیار جدی در مصرف گاز هستیم و میزان مصرف ایران چهار برابر میانگین جهانی و شش برابر برخی کشورهای دنیا است.

انرژی گاز فقط در 7 تا 10 کشور جهان وجود دارد

حسین نیا گفت: انرژی گاز فقط در 7 تا 10 کشور جهان وجود دارد و این نعمت فقط در اختیار تعداد محدودی از کشورها است و امروز ایران با دارا بودند 33 هزار میلیارد مترمکعب گاز مخازن، رتبه دوم را در جهان دارار است اما این سرمایه مخصوص تمام نسل ها است و باید به آیندگان برسد به همین خاطر نباید این سرمایه سوزانده شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران افزود: شرکت ملی گاز ایران سخت ترین دوران خود را می گذراند و پرسنل این شرکت تلاش می کنند که گاز مصرفی مردم قطع نشود و اکنون بیش از 250 نفر به صورت شیفت در محل کار خود حضور دارند تا مردم با مشکلات جدی مواجه نشوند.

وی ادامه داد: باید از این سرمایه صیانت جدی صورت گیرد و مردم ورامین که همواره در همه عرصه های پیشگام بودند باید در این زمینه نیز از این انرژی ملی حفاظت کنند، تحقیقاتی که انجام شده است، نشان می دهد که اگر از یک شیر یک قطره بچکد در طول سی روز این میزان به دو میلیون و 600 هزار قطره خواهد رسید، یعنی 200 لیتر آب اسراف می شود در حالی که برای گرم کردن همین آب هزینه های زیادی صورت گرفته و انرژی های بی شماری مصرف شده است.

ادارات و نهادهای دولتی در روزهای تعطیل سیستم گرمایشی خود را خاموش کنند

این مسئول اضافه کرد: بر اساس دستور العمل معاون اول رئیس جمهور تمام ادارات و نهادهای دولتی باید در روزهای تعطیل سیستم گرمایش خود را خاموش کرده و در روزهای کاری نیز در مصرف این انرژی صرفه جویی کنند و این نشان می دهد که مدیران و مسئولان کشور تلاش دارند تا از این سرمایه ملی محافظت شود و مردم نیز باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.

وی تأکید کرد: هم اکنون قبوض گاز در سه رنگ سبز، زرد و قرمز صادر می شود به طوری که مشترکینی که قبوض سبز رنگ دریافت می کنند نشان از مصرف مناسب و متعادل دارند.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به راه اندازی سامانه جدید ارسال قبوض به صورت پیامک تصریح کرد: شهروندان تهران می توانند با اعلام شماره 15 رقمی اشتراک خود به سامانه ی 20001704 قبوض الکترونیکی دریافت کنند به طوری که پس از ارسال این شماره مبلغ گاز بها، شماره اشتراک، کد شناسایی را دریافت خواهند کرد و می توانند از این طریق قبوض خود را پرداخت کنند.

تولید 600 میلیون مترمکعب گاز در کشور/ 65 میلیون ایرانی از نعمت گاز برخوردار هستند

این مسئول همچنین پس از اقامه نماز جمعه، در جمع خبرنگاران حضور یافت و در پاسخ به سوالات آنان اظهار داشت: در سال 1287 هجری شمسی یعنی 105 سال پیش اولین چاه نفت در مسجد سلیمان به ثمر رسید و سرمایه ملی و طلای سیاه به ملت ایران هدیه داده شد و این نفت و مشتقات آن تأثیرات شگرفی را در زندگی مردم ایجاد کرد.

وی ادامه داد: نفت زمانی که استخراج می شود با خود مقداری گاز نیز به وجود می آورد که 85 درصد آن اتان و 15 درصد آن بوتان است و همچنین باید توجه داشت که گاز دو نوع است که یا با نفت خام استخراج می شود و یا گاز مستقل است که اکنون 75 درصد گاز کشور، گاز مستقل و 25 درصد دیگر گازی است که همراه با نفت استخراج می شود.

حسین نیا اضافه کرد: گاز به دو نوع ترش و شیرین تقسیم می شود و گاز شیرین فقط رطوبت آن گرفته می شود و برای مصرف عرضه خواهد شد اما گاز ترش به دلیل وجود مواد سمی باید حتما به پالایشگاه برود تا این مواد سمی گرفته تا برای مردم مشکل ایجاد نکند.

20 میلیون خانوار در ایران مشترک گاز هستند

این مسئول عنوان کرد: متأسفانه تا 57 سال پس از استخراج نفت، به دلیل آنکه علم نحوه استفاده از مشتقات آن در کشور وجود نداشت، سوزانده می شد اما پس از 57 سال این علم توسط جوانان ایرانی یادگرفته شد و امروز این سرمایه در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی متذکر شد: از سال 1344 گاز طبیعی در مسیر مصرف واقعی قرار گرفت و اولین خط گازی را شوروی برای ایران ایجاد کرده که روزانه 27 تا 28 میلیون مترمکعب گاز را تحویل شوروی می داد و تا سال 1357 فقط پنج شهر تهران، اصفهان، شیراز، اهواز و مشهد 50 هزار نفر مصرف کننده گاز بودند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یک انقلاب در گاز رسانی ایجاد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: در حالیکه عمر گاز طبیعی در تهران به 38 سال و در ورامین به 25 سال می رسد در کمتر از سه دهه، بیش از سه هزار شهر در کشور، 15 هزار روستا و 65 میلیون جمعیت، 20 میلیون خانوار و 40 هزار واحد صنعتی و پتروشیمی و نیروگاهی که برق تولید می کنند از نعمت گاز بهره مند شدند.

حسین نیا یادآور شد: اکنون بیش از 600 میلیون مترکعب گاز در کشور تولید می شود و این افتخار بزرگی در جمهوری اسلامی ایران است که پس از انقلاب اسلامی و توسط متخصصان داخلی حاصل شد.

وجود سه میلیون و 200 هزار مشترک در استان تهران

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: در سال 1354 فرانسوی ها در استان تهران دو نقطه را گاز رسانی کردند و پس از آن طراحان ایرانی این گاز رسانی را ادامه دادند و امروز شرکت گاز استان تهران به دو استان تهران و البرز خدمت ارائه می دهد.

این مسئول افزود: اکنون 15 میلیون نفر از 75 میلیون جمعیت ایران در استان تهران هستند و در این استان 27 هزار کیلومتر شبکه گاز رسانی، سه میلیون و دویست هزار مشترک، 5 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی و 60 شهر و 570 روستا و 70 نیروگاه و صنایع بزرگ از نعمت گاز بهره مند هستند.

شرکت ملی گاز ایران سخت ترین دوران خود را سپری می کند

حسین نیا ادامه داد: صنعت نفت ایران 105 سال و صنعت گاز نیز 48 سال عمر دارد اما عملا گاز رسانی به شهرها به قدمتی کمتر از 40 سال باز می گردد و امروز شهرستان ورامین یکی از 16 شهرستان استان تهران است که در سال 1367 گاز رسانی به این منطقه آغاز شد و با همت همکاران بنده در اداره گاز و مسئولان اجرایی، اکنون شهر ورامین و 61 روستای این دیار از نعمت گاز برخوردار بوده و دو روستای دیگر ورامین نیز که گاز ندارند نیز دربرنامه های گازرسانی این شرکت قرار دارند.

وی اضافه کرد: اکنون در شهر ورامین 800 کیلومتر شبکه گازرسانی و 80 هزار مشترک وجود دارند و امروز از مردم این دیار و سایر نقاط استان انتظار می رود که در زمینه کاهش مصرف گاز تلاش جدی صورت دهند چراکه شرکت ملی گاز ایران سخت ترین دوران خود را می گذراند و پرسنل این شرکت تلاش می کنند که گاز مصرفی مردم قطع نشود و اکنون بیش از 250 نفر به صورت شیفت در محل کار خود حضور دارند تا مردم با مشکلات جدی مواجه نشوند.

فصل زمستان به مثابه یک کنکور مهم و حیاتی برای شرکت گاز است

در ادامه مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با حضور در دفتر امام جمعه ورامین و دیدار با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، با اشاره تولید گاز در کشور اظهار داشت: کشور از نظر تولید و ذخیره سازی گاز مشکلی ندارد اما اکنون میزان مصرف مردم از تولید کشور بیشتر شده است.

حسین نیا افزود: فصل زمستان برای شرکت گاز استان تهران به مثابه یک کنکور مهم و حیاتی است، به همین خاطر تمام تلاش و انگیزه همکاران بنده در اداره گاز این است که روند خدمت رسانی به مردم با سرعت و دقت بالایی انجام گیرد چراکه امروز گاز طبیعی ریشه در زندگی مردم دارد و اگر یک روز قطع شود سلامت و آسایش مردم به هم خواهد خورد به همین خاطر امروز باید همه مردم از این سرمایه ملی حفاظت کرده و آن را به نسل های آینده نیز هدیه بدهند.

این مسئول سپس با اشاره به نقش مردم ورامین در پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: مردم ورامین در جریان انقلاب اسلامی حضوری فعال داشتند و قیام تاریخی مردم ورامین در 15 خرداد برای همیشه در یاد تاریخ انقلاب خواهد ماند.

صرفه جویی در مصرف گاز حیاتی است/ اسلام اسراف کنندگان را بشدت مذمت می کند

امام جمعه ورامین نیز در این دیدار با تقدیر از زحمات کارکنان اداره گاز کشور اظهار داشت: خدمت به مردم بزرگترین عبادت است و کسانی که زمینه آسایش و رفاه مردم را فراهم می کنند، قطعا در پیشگاه الهی مأجور هستند.

آیت الله سید مرتضی محمودی افزود: اسلام هیچگاه با زیاده روی موافق نبوده و در روایات و احادیث ائمه معصومین (ع) نیز همواره اسراف کنندگان مورد مذمت قرار گرفته اند و امروز نیز با توجه به شرائط کشور، صرفه جویی در مصرف گاز امری مهم و حیاتی است که باید در دستور کار همه مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی در اوج آزادی و اقتدار قرار دارد که در هیچ کجای دنیا سابقه آن وجود ندارد و همه مردم وظیفه دارند تا قدر این آزادی را بداند و متوجه باشند که برای این عزت و اقتدار، خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی بر زمین ریخته شده است.

استفاده درست از نعمت های خداوند بهترین راه شکرگزاری است

محمودی اضافه کرد: قیام ملت ایران در برابر رژیم پهلوی با آن همه پشتوانه یک معجزه بود و بعد از آن هم هشت سال دفاع مقدس که خوشبختانه در این آزمون بزرگ نیز مردم ایران سربلند بیرون آمده و استقلال واقعی خود را حفظ کردند و امروز مسئولیت ما سنگین است چرا که برای حفظ این نظام، خون مطهر بیش از 200 هزار شهید بر زمین ریخته شده و امروز پاسداری از خون شهدا وظیفه آحاد مردم است.

این مسئول متذکر شد: وقتی انسان زمان کنونی را با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و وضعیت کشورهای همسایه در عصر کنونی مقایسه می کند، می بیند که حقیقتا مردم ایران در بهشت به سر می برند و وظیفه همه ماست که شکر این نعمات را به جا آوریم و استفاده درست از نعمت های خداوند بهترین راه شکرگذاری است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که دوران مسئولیت بسیار کوتاه و زودگذر است و مدیران کشور باید طوری عمل کنند که گویی فردا در این پست و مقام قرار ندارند، به همین خاطر وظیفه سنگینی بر دوش همه مدیران و مسئولان نظام اسلامی است.