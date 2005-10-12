سفير ايران در مسكو : احداث نيروگاه هاي ديگري را با روسيه آغاز خواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، "غلامرضا انصاري" در گفتگو با خبرگزاري ريانووستي درباره ارزيابي خود از روابط كنوني روسيه و ايران گفت : روابط ايران و روسيه در طول 26 سال گذشته رضايت بخش و همواره رو به رشد بوده است و تفاهمات و همكاري هاي دو كشور سال به سال تداوم و توسعه مي يابند.

وي به سفر مقامات عالي رتبه ايران به روسيه اشاره كرد كه به گفته وي با سفر محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق در اسفندماه 1379 به مسكو، چشم اندازهاي جديدي براي توسعه و تعميق مناسبات فيمابين در همه عرصه ها به وجود آمد، به طوري كه در چند سال گذشته، حجم مبادلات تجاري مستقيم بين دو كشور چند برابر افزايش پيدا كرده و در سال 2004 حجم مبادلات تجاري به بيش از 2 ميليارد دلار رسيد.

مقامات عالي دو كشور اراده قوي و جدي براي گسترش و تعميق مناسبات دارند و چشم انداز روابط بسيار اميدوار كننده است.



سفير ايران در مسكو افزود: در حوزه روابط دوجانبه نيز دو كشور گام هاي موفقي در راستاي گسترش همكاري هاي اقتصادي و تجاري برداشته اند و در بعد سياسي هم رايزني هاي منظمي بين دو كشور در سطوح دوجانبه، منطقه اي و نيز بين المللي در جريان بوده است. از مهمترين اين رايزني ها مي توان به رايزني هاي دو كشور در خصوص مسائل امنيتي قفقاز، مسائل مربوط به درياي خزر، تهديدات ناشي از افزايش كشت مواد مخدر اشاره كرد.

انصاري گفت : گفتگوهاي دو كشوربردرك متقابلي ازنيازها و اولويت هاي دوكشور استوار بوده است.مواضع دو كشور درباره تحولات ومسائل اساسي منطقه اي و بين المللي تقريبا يكسان است. مقامات عالي دو كشور اراده قوي و جدي براي گسترش و تعميق مناسبات دارند و چشم انداز روابط بسيار اميدوار كننده است.

سفير ايران در ادامه در رابطه با همكاري هاي منطقه اي افزود: خوشبختانه با حمايت روسيه و ديگر كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي، عضويت ايران به عنوان ناظر در اين سازمان پذيرفته شد. همين طور ايران علاقه مند است كه نقش فعالي در تشكيلات "CASP-4" (چهار كشور درياي خزر) داشته باشد. به طور كلي ايران و روسيه ديدگاه مشتركي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بومي داشته و مخالف دخالت كشورهاي ديگر در امور منطقه اي هستند.



وي با اشاره به اينكه دو كشور در گذشته همكاران خوبي در زمينه هاي اقتصادي بوده اند و مي توان اين همكاري را در راستاي منافع دو كشور خيلي بيشتر از آنچه هست، توسعه داد، گفت :

پس از اتمام نيروگاه بوشهر، احداث نيروگاه هاي ديگري را با روسيه شروع خواهيم كرد. به مسكو اطمينان مي دهيم فعاليت هاي ما در زمينه انرژي هسته اي صلح آميز است. انتظار داريم روسيه هم اين سياست را به كشورهاي ديگر منتقل نمايد.

سفير ايران

بحث انرژي نيز از جمله همكاري هاي دو كشور است. در زمينه برق همكاري دو كشور رضايت بخش است . همانطور كه اطلاع داريد بزودي شبكه برق ايران، روسيه و ارمنستان به يكديگر متصل مي شود.

همكاري در بخش صنعت و فن آوري و تبادل دانش و اطلاعات فني داراي اهميت زيادي است. روسيه در بخش هاي مهمي همچون صنايع هوا- فضا به پيشرفت هاي خوبي دست يافته و تبادل كارشناسان دو كشور در اين زمينه وجود دارد. توافق دو كشور در ساخت ماهواره زهره يكي از موارد همكاري است. سال گذشته قرارداد ساخت زهره در تهران امضاء شد، با توجه به شرايط جديدي كه در روسيه بوجود آمده اميدواريم در آينده نزديك اين قرارداد به مرحله عمل در آيد.

پس از اتمام نيروگاه بوشهر، احداث نيروگاه هاي ديگري را با روسيه شروع خواهيم كرد. به مسكو اطمينان مي دهيم فعاليت هاي ما در زمينه انرژي هسته اي صلح آميز است.



اين ديپلمات ايراني در پاسخ به سؤال ديگري كه آيا روسيه را به عنوان همكار مطمئن در بخش انرژي اتمي محسوب مي كنيد،اظهار داشت : دو كشور همسايه در طول تاريخ همكاري هاي خوبي داشته اند. اكنون هم معتقديم زمينه هاي همكاري بسيار گسترده و متنوع است. يكي از اين زمينه ها انرژي مي باشد. ايران مي خواهد به لحاظ اكولوژي و محدوديت منابع، حوزه كاري خود را در انرژي متنوع كند.

وي افزود : تجربه همكاري ايران و روسيه در زمينه انرژي اتمي كوتاه بوده اما به طور نسبي رضايت بخش است. طبيعي است كه بايد همكاري توسعه يابد. پس از اتمام نيروگاه بوشهر، احداث نيروگاه هاي ديگري را با روسيه شروع خواهيم كرد. به مسكو اطمينان مي دهيم فعاليت هاي ما در زمينه انرژي هسته اي صلح آميز است. انتظار داريم روسيه هم اين سياست را به كشورهاي ديگر منتقل نمايد.

انصاري در بخش ديگري ار اين گفتگو اعلام كرد تجربه همكاري ايران و روسيه در زمينه انرژي اتمي كوتاه بوده اما به طور نسبي رضايت بخش است.



وي درپايان تاكيد نمودساخت نيروگاه بوشهر، مهمترين شاخص همكاري هاي اقتصادي دو كشور طي سال هاي گذشته بوده كه اميدواريم با ارسال به موقع سوخت و تكميل ساخت، نيروگاه به مرحله راه اندازي و بهره برداري برسد.