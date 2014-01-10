  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳

افتتاح مجهزترین آزمایشگاه جنوب شرق در دانشگاه سیستان بلوچستان

افتتاح مجهزترین آزمایشگاه جنوب شرق در دانشگاه سیستان بلوچستان

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان از افتتاح سه پروژه عمرانی در این دانشگاه خبر داد و گفت: مجهزترین آزمایشگاه جنوب شرق در این دانشگاه افتتاح می شود.

دکتر علیرضا رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان تجهیز شده و در دهه فجر افتتاح می شود، این آزمایشگاه در جنوب شرق کشور نمونه است.

وی افزود: برای این آزمایشگاه حدود 6 میلیون دلار تجهیزات تهیه شده و حدود 700 الی 800 میلیون تومان نیز دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه خریداری شده است .

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این آزمایشگاه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده و تمام دانشکده ها می توانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: در این آزمایشگاه از تمام گروه‌ها کارشناس مستقر شده است و تمام گروه های دانشگاه می توانند از آن بهره برداری کنند. علاوه بر این دانشجویان دانشگاه‌های دیگر نیز می توانند از خدمات این آزمایشگاه استفاده کنند.

رضوانی افزود: به زودی یک خوابگاه و یک سالن ورزشی ویژه دانشجویان دختر نیز افتتاح می شود. این خوابگاه در سه طبقه بوده و گنجایش 300 دانشجو را دارد.

کد مطلب 2211401

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