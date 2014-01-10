عدالت دستوری اجرا نمی شود/ عقب ماندگیهای زیاد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نمازجمعه ساری افزود: خداوند پیامبران را برانگیخت تا عدالت برقرار شود و زمینه تعلیم پیامبران به گونه ای است تا مردم خودشان به سمت عدالت بروند.

وی با بیان اینکه عدالت را نمی توان بخشنامه ای و دستوری اجرا کرد گفت: عده ای زیر بار نمی روند و مسئولان باید علفهای هرز جامعه را هرس کنند.

وی با اشاره به اینکه صدام، اوباما و انگلیس حرف حق را نمی فهمند، گفت: اگر می فهمیدند 10 سال ما را معطل نمی کردند و باید این نافرمان ها را با اسلحه جهان و به آمدن به میان سرجایشان نشاند

نماینده ولی فقیه در مازندران در بخشی از خطبه دوم با بیان اینکه برخی افراد عمره زیاد می روند، عنوان کرد: من با این امر مخالفم، یکبار عمره بروید و بقیه را در راه خدا و کمک به فقیران باید خرج کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به دیدار مردم قم با رهبر انقلاب بمناسبت قیام 19 دی بیان داشت: اینان (آمریکا) نقض پیمان و نقض حقوق بشر می کنند.

نرمش و مذاکره قهرمانانه داریم

وی عنوان کرد: ما می گوییم هسته ای صح آمیز می خواهیم و مرد مذاکره هستیم، همانطور که نرمش قهرمانانه داریم، مذاکره قهرمانانه داریم ولی آنها نفاق و کینه شتری دارند.

آیت الله طبرسی بیان داشت: آنها فقط می خواهند جمهوری اسلامی نباشد، درحالیکه ما انرژی هسته ای صلح آمیز را می خواهیم و بمب نمی خواهیم.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری به دیدار رئیس جمهور با استانداران اشاره و اضافه کرد: رئیس جمهور در این نشست کدهای خوبی داد و از مسئولان خواست تا اتحاد و وحدت عملی داشته باشند.

مازندران عقب ماندگیهای زیادی دارد

وی با بیان اینکه مازندران عقب ماندگی های زیادی دارد، اظهار داشت: باید با هم کار کرد، معقول و معتدل برخورد کرد تا به نتیجه رسید.