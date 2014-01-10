هدف دشمن در تهاجم فرهنگی به زانو درآوردن نیروی مردمی بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید فولادی صبح جمعه در همایش بزرگ ائمه جمعه و جماعات گناباد که با حضور هیئت امنا، روحانیون و فرماندهان پایگاههای مقاومت مساجد برگزار شد، اظهار کرد: تهدیدهای زیادی برای جوانان ما وجود دارد، فرقه ضاله تصوف در این شهرستان حساب شده کار می کند و در صدد جذب بهترین نیروها، جوان ترین و مستعدترین نیروها است.

فرمانده سپاه گناباد افزود: حضور در همه عرصه ها از وظایف بسیج است و هر جا که بسیج وارد میدان شده، در آن کار پیروزمندانه بیرون آمده است.

سرهنگ فولادی بیان کرد: چیزی که می تواند این تهدید را خنثی کند وحدت رویه، بصیرت، افزایش معلومات و اطلاعات است.

وی گفت: همه توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در دوران انقلاب و دفاع مقدس علیه ملت ایران به دلیل وجود اتحاد بین مردم با شکست روبه رو شده است.

در ادامه، حجت الاسلام حسن صادقی نسب، امام جمعه گناباد در این مراسم اظهار کرد: در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی اگر کانون، پایگاه، هیئات امنا، امام جماعت و سایر کسانی که در مسجد زحمت می کشند با یکدیگر اتحاد داشته باشند، علاوه بر جذب نیروهای جوان در مسجد و نجات این سرمایه های انقلاب از شکار شیطان به هدف اصلی مساجد که احیای دین و ارزش های دینی است، نیز دست می یابند.

امام جمعه گناباد تفرقه را بزرگترین حیله دشمنان دانست و بیان کرد: دشمنان از حربه تفرقه بسیار استفاده می کنند و امروز آسایشی که اسرائیل در منطقه دارد با استفاده از همین تفرقه بدست آورده است و تفرقه بزرگترین حربه و حیله دشمنان است.

صادقی نسب خطاب به حاضرین در مراسم گفت: مسئولین باید صرف نظر از همه سلیقه ها و برای کسب رضای خداوند متعال و مبارزه با جنگ نرم دشمن با یکدیگر وحدت و اتحاد داشته باشند.

حجت الاسلام زاهدی، امام جماعت روستای زیبد نیز در ادامه در مورد آسیب موجود در مساجد گفت: امروز در مساجد شهرستان و روستاها آسیبی که دیده می شود موازی کاری دست اندرکاران در امورات مسجد است.

حجت الاسلام زاهدی افزود: هدف مسئولین مساجد باید تعالی فرهنگی دینی و ارزش های انقلاب باشد و در این مسیر گام بر دارند ولی متاسفانه در برخی از مساجد، مسئولین آن مسجد دچار یک پارادوکس و تناقض گوئی و تضاد شده اند و به جای پرداختن به مسائل مسجد، وقت خود را صرف مسائل حاشیه ای می کنند.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات، پایگاه، آموزش و پرورش و اداره ارشاد همگی به عنوان متولیان کارهای فرهنگی در مساجد فعالیت می کنند اما هریک برای خودش و حرکت نمودن به سمت اهداف و تعالی خود در مسجد فعالیت می کند و موازی کار در سطح مساجد بوجود آمده است اما مسئولین عالی فرهنگی باید بین این ارگان ها تقسیم کار انجام دهند و مساجد را از این آسیب جدی رهایی سازند.

امام جماعت روستای زیبد در خصوص نقش روحانی در مسجد گفت: روحانی در مسجد به عنوان یک نقطه قوت و محوریت می باشد و سایر مسئولین مسجد باید با این محور به مسائل فرهنگی بپردازند.

وی افزود: روحانی باید با داشتن سلیقه، نگاه پدرانه و صحیح بقیه را در حول یک محور جمع کند تا بحث تفرقه بوجود نیاید.

در پایان مراسم از فرماندهانی که بیشترین تعامل را با یکدیگر داشتند با اهدای لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.