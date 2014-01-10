ایران مقابل تهدیدها و تحریم ها دست تسلیم بالا نمی برد/ تفرقه شیعه و سنی، هدف صعودی هاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه امروز تبریز با اشاره به بیانات دیروز مقام معظم رهبری در جمع طلاب و مردم قم افزود: همانطور که رهبری فرمودند، یکی از مهمترین دستاوردهای مذاکرات اخیر این بود که چهره واقعی آمریکا برملا و مشخص شد که بر خلاف ادعاهای ظاهری همچنان به دنبال دشمنی و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه افزود: به گفته خود مقامات آمریکایی و حتی رییس جمهور این کشور، آنها قدرت مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند و اگر می توانستند تار و پود این نظام و برنامه هسته ای را از هم جدا می کردند اما به فرموده مقام معظم رهبری به مدد الهی و تا زمانی که ملت ایران از بصیرت و ایمان واقعی برخوردارند، هرگز موفق به این کار نخواهند شد چرا که این ملت بزرگوار برهه های دشوارتر از این چون دوران دفاع مقدس را با سربلندی پشت سر گذاشته اند.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته وحدت اظهار داشت:وحدت میان اقشار مختلف مسلمانان و به خصوص شیعه و سنی همواره مهم و ضروری بوده اما در وضعیت فعلی که ریال های عربستان صعودی و حمایت های بی دریغ آمریکا و اسراییل از فرقه ذاله وهابیت، تنها به دنبال یک هدف و آن هم ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی است، این هفته و وحدت کامل میان فرق اسلامی بویژه شیعه و سنی امری واجب و ضروری است.

وی با اشاره به قیام 19 خرداد گفت: در واقع خون شهدای قیام 19 خرداد 56 مردم ولایی و بابصیرت قم به دنبال انتشار مقاله ای توهین آمیز نسبت به رهبر کبیر انقلاب اسلامی در روزنامه اطلاعات آن زمان و توسط یکی از عناصر ساواک، شعله های نهضت انقلاب اسلامی را که از سال 42 آغاز شده بود، برافروخت و قیام 29 بهمن مردم آذربایجان و تبریز در گرامیداشت چهلم این شهدا جریان قیام مردمی ایران و انقلاب اسلامی را به اوج خود رساند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر لزوم واکاوی و تبیین ابعاد مختلف این قیام ها و نیز روشنگری درخصوص انقلاب اسلامی برای نسل جوان تاکید کرد و با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت ولی عصر (عج) خواستار تجدید بیعت تمام مسلمانان با امام غایب و انتظار واقعی ظهور وی شد.