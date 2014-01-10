امید زندگانی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که از شنبه 21 دی ماه در برنامه تلویزیونی "روز از نو" از ساعت 7:30 مهمان خانه مخاطبان تلویزیون می شود، گفت: هنوز که سر اجرای این کار نرفتهایم و نمیتوان درباره آن نظر داد ولی امیدوارم اجرای خوبی باشد. البته من سری قبلی این برنامه را ندیده بودم زیرا غالبا این ساعت صبح یا مشغول ورزش هستم یا سر کار و گاهی هم خوابم.
وی درباره این موضوع که معمولا برنامههای صبحگاهی تنها خانمهای خانهدار را به عنوان جامعه هدف خود دارند و به همین دلیل طیف مخاطبان آن محدود است، بیان کرد: البته تنها برنامههای اول صبح نیست که مخاطب آن تنها یک قشر خاص آن هم خانمهای خانهدار هستند بلکه برنامه های عصر تلویزیون نیز تنها بیشتر توسط خانمهای خانه دار دیده می شوند و آقایان کمتر برنامه های زنده تلویزیونی را نگاه میکنند.
زندگانی با اشاره به این که کیفیت برنامه های تولیدی در تلویزیون از لحاظ فنی و محتوایی نسبت به استانداردهای بین المللی چندان قابل مقایسه نیست، ادامه داد: باید توجه داشت که تنها برای اجرای یک برنامه تلویزیونی نباید آنتن را اشغال کنیم و بهتر است تلاش کنیم تا از این فرصت استفاده کرده و بهترین آثار را ارائه دهیم.
این بازیگر سینما و تلویزیون گفت: خیلی از امور در برنامه های تلویزیونی سلیقهای شده است، به گونه ای که قابی که در یک برنامه تلویزیونی در یک شبکه در نظر گرفته می شود با شبکه های دیگر هم متفاوت است و بستگی به نظر مدیران دارد.
زندگانی با تاکید بر اینکه انتقال درست و کامل نظرات مردمی به برنامهسازان کمک می کند تا آثار بهتری بسازند، توضیح داد: یکی از مواردی که می تواند به تولید مناسب برنامه ها کمک کند، این است که نظرات و پیشنهادات به طور مستقیم و کامل به سازندگان و عوامل تولیدکننده برنامه ارائه شود، اما متاسفانه بخش روابط عمومی که مسئولیت این کار را برعهده دارد، تنها مسائل نظارتی را گوشزد می کند. به عنوان مثال درباره پوشش و گریم مجریان تذکر میدهند و این در حالی است که تعدادی از مجریان برنامه های تلویزیونی بازیگران هستند و معمولا به دلیل آن که از سر صحنه فیلمبرداری میآیند ناگزیرند گریم کار را حفظ کنند.
به گفته وی، بیشتر نظرات نظارتی به برنامهسازان منتقل میشود و کمتر پیش میآید که درباره محتوا، دکور، طراحی لباس، گویش و اجرا و ... تذکراتی داده شود.
وی ادامه داد: همین برنامههایی که در حال حاضر بیشتر از سوی خانمهای خانهدار دیده میشوند، بیشتر بهسان رادیو شنیده میشوند. یعنی اینکه خانمها تلویزیون را روشن گذاشته و به کارهای خود میرسند و بیشتر صدای تلویزیون را میشنوند. این در حالی است که یک مجری و تمامی عوامل یک برنامه تلویزیونی تمام تلاش خود را می کنند تا به بهترین نحو برنامه را اجرا کنند. به هر حال این همه تلاش صورت میگیرد ولی مخاطب تنها گوشه چشمی به ما دارد.
زندگانی در پاسخ به این که اگر برنامه های تلویزیونی با این آسیبها مواجه هستند چرا به عنوان مجری در برنامه "روز از نو" حضور دارد، گفت: من همیشه به اجرا علاقه داشته ام و تجربه این کار را نیز در سال های قبل دارم. هرچند ترجیح می دهم بازی کنم، اما به چند دلیل از جمله علاقه و تجربه و مسایل اقتصادی باز هم برای اجرا به تلویزیون میروم. در حال حاضر اوضاع فیلمها و سریالهای تلویزیونی زیاد خوب نیست و کارهای زیادی ساخته نمیشود و خیلیها هم ترجیح می دهند با همان گروههای خود که با هم آشنایی دارند کار کنند و همه این مسایل کار را برای برخی بازیگران سخت میکند.
وی ادامه داد: اجرا را می توان یکی از زیرشاخه های بازیگری دانست و من با علاقه و تجربه قبلی ام، امیدوارم بتوانم برنامه مناسبی را در تلویزیون اجرا کنم.
زندگانی در پایان در پاسخ به این پرسش که علاوه بر بازیگری به چه کارهای دیگری مشغول است، گفت: بعد از بازیگری، به موسیقی و ورزش علاقه مند هستم. من در جزیره کیش یک دوره غواصی حرفه ای را گذراندم و خیلی وقتها برای غواصی به کیش میروم و با دوربین خود زیر آب عکاسی و فیلمبرداری می کنم. علاوه بر آن به اسکی، فوتبال، اتومبیلرانی و پاراگلایدار و پاراسل هم علاقه دارم.
قسمت اول از برنامه صبحگاهی "روز از نو" به صورت زنده شنبه 21 دی ماه روی آنتن خواهد رفت. این برنامه قرار است، هر روز صبح از شنبه تا چهارشنبه از شبکه دو سیما ساعت 7:30 با اجرای امید زندگانی و شهرام شکیبا اجرا شود.
"روز از نو" پیش از این به تهیهکنندگی رضا داستانی پخش میشد و پیام ابراهیمپور و حامد جوادزاده هم برای مدتی تهیهکنندگی این برنامه صبحگاهی را بر عهده داشتند.
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