دشمن می خواهد بین شیعه و سنی وحدتی نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسگری(ع) با بیان اینکه امروز روز شهادت مظلومانه یازدهمین حجت خدا بر تمام عالم است افزود: باید قدمی در راستای شناخت حضرت و معرفت ایشان برداریم.

وی با بیان اینکه برخی انسان ها خود را به قدری بالا می برند و خود سازی می کنند که اگر تمام عالم را به صورت لقمه ای در دهان وی گذاشته شود لایق آ شخخص است، ابراز داشت: یکی از افرادی که اگر قرار شود کل دنیا را به صورت لقمه ای در دهان او بگذارد امام حسن عسگری است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه دعا کردن هنر است، ادامه داد: همه انسان ها از خداوند متعال خواستار چیزهای زیادی هستند اما نحوه و شیوه دعا کردن را نمی دانند.

آیت الله محمدی ادامه داد: بهترین دعا این است که از خداوند بخواهیم که هرچه که مورد رضایت او است به ما عطا کند.

وی با بیان اینکه برخی افراد در طول عمر خود فعالیتی انجام نمی دهند که مورد رضایت خداوند باشد، اظهار داشت: عده ای دیگر نیز هستند که تمام فعالیت هایی را که انجام می دهند در راستای رضایت خداوند است.

امام جمعه همدان با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر(ص) و حضرت خدیجه، افزود: ازدواج امری مقدس است.

فلسفه ازدواج بقای نسل و فرزند صالح است

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه دنیا به ازدواج فقط از منظر شهوت جنسی نگاه می کند، ابراز داشت: این نگاه اشتباه است چراکه فلسفه ازدواج بقای نسل و فرزند صالح است.

وی با بیان اینکه در حدیث آمده است که عطر و بوی فرزند صالح عطر و بوی بهشت است، ادامه داد: تمام نعمت های دنیا در برابر داشتن نعمت فرزند صالح کوچک است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه بهترین باقیات و صالحات انسان فرزند صالح است، عنوان کرد: از حضرت محمد(ص) و حضرت خدیجه فقط یک فرزند باقی ماند و این فرزند حضرت زهرا(س) بود که دنیا را تکان داد.

آیت الله محمدی افزود: اگر در دودمان شیفتگان اهل بیت(ع) فزند صالحی متولد شود این فرزند را یک طرف ترازو بگذارند و تمام آنچه که طلوع و غروب می کند را در طرف دیگر ترازو بگذارند می بینیم که فزند صالح با ارزش تر است.

وی با بیان اینکه خوشا به حال پدران و مادرانی که فرزند صالح دارند، ابراز داشت: اگر کافری بمیرد و فرزند او در دنیا قرآن بخواند خداوند از عذاب کافر کم می کند.

امام جمعه همدان در ادامه افزود: هر کسی که خشم خود را در زمان عصبانیت خاموش کند حداوند هم رحمت خود را بر او می فرستد.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه صله رحم بسیار مورد تاکید خداوند است، ادامه داد: کسی که خویشاوند خود را رها کرده خداوند خیر و برکت را از زندگی او می برد.

وی با بیان اینکه برخی افراد با قرآن قهر هستند و اصلا قرآن نمی خوانند، بیان کرد: در حدیث آمده است که فرد بی سواد اگر به قرآن نگاه کند و صلوات بفرستد اجر می برد.

امام جمعه همدان با بیان اینکه در اسلام بسیار به خواندن نماز شب سفارش شده است، ادامه داد: خداوند می فرماید هر فردی با من کاری دارد ساعات آخر شب عبادت کند.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی در ادامه با بیان اینکه در سوریه افرادی که ادعای مسلمانی دارنداعضای یک خانواده را سر بریدند، ادامه داد:این افراد در سوریه جنایات هولناکی کردند و با این وضعیت آبرویی برای اسلام باقی نمانده است خداوند کمک کنندگان به این افراد را لعنت کند.

انتظار فرج امام زمان(ع) بالاترین عبادت است

وی با بیان اینکه انتظار فرج امام زمان(ع) بالاترین عبادت است، عنوان کرد: بیش از 180 رسانه اعم از رادیو، تلویزیون، روزنامه، سایت و غیره در راستای کوبیدن مکتب شیعه فعالیت می کند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه نباید یأس و نا امیدی به خود راه دهیم، اظهار داشت: انتظار فرج برای ظهور هر چه زود تر امام عصر(ع) بسیار سازنده است.

آیت الله محمدی در خطبه های دوم نماز جمعه به مناسب های پیش رو در هفته آینده اشاره کرد و ابراز داشت: ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) در ماه ربیع الاول است.

وی با بیان اینکه اهل سنت معتقد هستند که 12 ربیع الاول روز ولادت پیامبر است و شیعیان معتقدند که 17 ربیع الاول روز ولادت ایشان است، ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی فاصله بین این دو روز هفته وحدت نامگذاری شد.

امام جمعه همدان با بیان اینکه برخی مغرضانه و برخی جاهلانه می گویند وحدتی بین شیعه و سنی نیست، افزود: دشمن نیز در تلاش است که وحدتی بین شیعه و سنی نباشد.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه گمراه را باید هدایت کرد، بیان کرد: گناهان اکثر مردم به گردن عالمان بی تقوا است.

وی با بیان اینکه شیعه و سنی سال های سال بدون اختلاف و با اتحاد با هم زندگی کردند، عنوان کرد: آمریکا و انگلیس جنایت کار وهابیت را ایجاد کردند تا بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند.