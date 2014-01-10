وحدت بین شیعه و سنی مانع از تفرقه افکنی دشمنان اسلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های نماز عبادی - سیاسی جمعه شهر گرگان، افزود: همه باید به قرآن به عنوان عامل وحدت تکیه کنیم و بدانیم که ائمه اطهار و تکلیف شرعی در خصوص وحدت چه می گویند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: همه می دانند که این اختلاف ها از کشکول شیطان بیرون می آید و وحدت مساله اساسی در جهان اسلام می باشد.

آیت الله نورمفیدی افزود: پیغمبر (ص) در تمام دعوت های خود، مردم را به دور قرآن و حبل المتین نگه می داشتند تا به این اختلاف ها نرسند، اما امروز دشمنان در شیپور اختلاف و درگیری می دمند.

به گفته امام جمعه گرگان، از سوی دیگر ما باید در شیپور وحدت بدمیم و در واقع امروز در یک میدان جنگ بین وحدت و اختلاف قرار گرفته ایم و باید به سمت میدان حق باشیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به قیام 19 دی مردم قم اشاره کرد و گفت: این قیام به علت توهین روزنامه اطلاعات وقت به امام خمینی (ره) صورت گرفت ، این مقاله باعث خشم و انزجار مردم شد و به حمایت از مردم قم، مردم سایر شهرهای ایران نیز دست به قیام زدند و این قیام ها تداوم پیدا کرد تا انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رسید.

آیت الله نورمفیدی افزود: ارتباط بین مردم و روحانیت از عمیق ترین و باسابقه ترین پیوندهایی است که در تاریخ وجود داشته که فتوای تحریم تنباکو و انقلاب اسلامی ایران از نمونه های بزرگ و بارز این ارتباط است که کشور را از حلقوم انگلیس و آمریکا بیرون کشید.

وی اظهار کرد: دشمن همیشه در تلاش است که این رابطه را از هم جدا کند و این پیوند بریده شود، بطوری که آنان برنامه های خود را در مصر، لیبی، تونس و بسیاری از کشورها انجام دادند و اقدام به این قطع رابطه کردند، اما در ایران به علت وجود رابطه خوب و صمیمی بین مردم و امام نتوانستند به اهداف و برنامه های خود دست یابند.

امام جمعه گرگان در خطبه اول این هفته نماز جمعه این شهر با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و تسلیت به ساحت مقدس امام زمان (عج) گفت: آن امام همام، آخرین امامی بود که در میان مردم به صورت آشکار زندگی می کرد و بیشتر عمر خود را در زندان های بنی عباس سپری نمود.

آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: تمام هم و غم بین امیه و بنی عباس منزوی کردن اهل بیت بود و شاهد این امر وجود امامزادگانی است که در شهرهای مختلف ایران به خاک سپرده شده اند.

به گفته خطیب جمعه گرگان، سلاطین بنی امیه و بنی عباس با این که دلیلی نداشتند، که ائمه اطهار (ع) در قیام ها و حرکات دینی و ضد حکومت دست داشته باشند، اما چون ریشه این حرکات را در ائمه می دیدند با ایشان به مخالفت و دشمنی می پرداختند.

وی تصریح کرد: از پیامبر (ص) روایات زیادی است که اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، بزرگ مردی از اولادش می آید تا دنیا را از عدل و داد پر کند، سلاطین بنی عباس با علم به این موضوع به امام عسگری (ع) سخت می گرفتند.

نماینده ولی فقیه در گلستان یادآور شد: مسئولیت امام یازدهم در آن دوران بسیار سنگین و سخت بود، زیرا از یک سو باید امام زمان (عج) را حفظ و از سوی دیگر وی را به جامعه معرفی می کرد.