سیر نزولی تورم کاملا محسوس است/ لندن هم به سیر تحولات مثبت جهانی درباره ایران بپیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در دیدار با جک استراو و هیأت همراه با اشاره به ناکارآمدی تحریم‌های غرب در برابر خواست و اراده ملت ایران و بیان اینکه کشورهای اروپایی در این روند بیشتر متضرر شده اند، گفت:‌ تمایل کشورهای اروپایی به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران روز افزون شده که سفرهای اخیر به ایران موید آن است.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: با رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی بر مذاکره برد - برد با گروه ۱+۵ میزان تقاضا و اشتیاق برای ورود به ایران و یافتن فرصت‌های اقتصادی جدید به به طور چشمگیری افزایش یافته است.



نهاوندیان با بیان اینکه هشت سال حمایت کشورهای غربی از صدام در جنگ تحمیلی و استفاده مداوم از ادبیات تهدید و زور از سوی مقامات آنها، سبب شده است اعتماد مردم ایران نسبت به غرب از بین برود گفت : تنها در صورت وجود صداقت از سوی طرف های غربی و پرهیز از تفسیر به رأی های یکجانبه است که می توان به موفقیت آمیز بودن تفاهمات اخیر امیدوار بود.



وی با اشاره به موفقیت های روز افزون دولت تدبیر و امید ظرف مدت کوتاه گذشته، گفت: تورم ۴۳ درصدی کشور در زمان پیروزی دکتر روحانی در انتخابات به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و سیر نزولی تورم نقطه به نقطه نیز کاملا محسوس است.



سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به سابقه تنش آلود روابط ایران و انگلیس ابراز امیدواری کرد، لندن نیز به سیر تحولات مثبت جهانی درباره ایران بپیوندد.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به تصویب قطعنامه مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در سازمان ملل که به پیشنهاد رئیس‌جمهور کشورمان مطرح شده بود، گفت: ایران همواره پرچمدار مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه بوده و اکنون با توجه به شرایط بحرانی در سوریه لازم است همه کشورها در این زمینه فعال شوند و کشورهایی که از تروریست‌ها حمایت می‌کنند باید دست از این حمایت بردارند چرا که رشد تروریسم نه تنها به زیان منطقه بلکه به ضرر حامیان آنها خواهد بود.



در این دیدار جک استراو با ابراز خرسندی از حضور در ایران، پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت و از نهاوندیان خواست سلام گرم و تبریک او را به این مناسبت به رئیس جمهور ابلاغ کند.



رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران تحولات پدید آمده در سطح بین الملی از زمان روی کار آمدن روحانی را بسیار چشمگیر توصیف کرد و گفت: کم شدن تنش ها در روابط ایران با کشورهای جهان کاملا ملموس است و این امیدواری ایجاد شده که با ادامه این رویکرد موانع پیش رو برای گسترش روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای جهان نیز برداشته شود.



وی با اشاره به اینکه ایران، کشوری قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه است، موضوع تروریسم را دغدغه مشترک بین همه کشورها و خصوصاً اتحادیه اروپا توصیف کرد و بر لزوم همکاری و حمایت از قطعنامه مبارزه با خشونت و افراط‌گری تأکید کرد.



استراو با مهم خواندن توافق هسته‌ای ژنو و نقش آن در پدید آمدن رویکرد جدید بین الملی نسبت به ایران، بر بهبود روابط انگلیس با جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سطح آن تاکید کرد.