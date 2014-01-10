انتقاد از وضعیت حجاب در جامعه/ بازار هنگام اذان تعطیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم بحرانی در خطبه نماز جمعه این هفته شهر دیر ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوای الهی یعنی انجام واجبات و پرهیز از آنچه خدای متعال نهی کرده، است.

وی با اشاره به شهادت امام حسن عسکری(ع) گفت: امام حسن عسکری(ع) در سن 29 سالگی به شهادت رسیدند اما در گسنرش معارف اسلامی نقش موثری داشتند.

حجت‌الاسلام بحرانی افزود: این امام همام با رفتار وسیره عملی خود وبا تربیت شاگردان فرهیخته با اندیشه های انحرافی مقابله ودل های مردم به سمت دین هدایت می کردند.

پوشش فعلی برخی بانوان زیبنده جامعه اسلامی نیست

امام جمعه موقت دیر با انتقاد از پوشش نامناسب در جامعه یادآورشد: پوشش فعلی برخی از بانوان زیبنده جامعه اسلامی نیست و دوراز شان یک جامعه مذهبی است و نیاز به اصلاح دارد.

وی گفت: اولین گروهی که باید با بی حجابی و بد حجابی مقابله کنند خود بازاریان هستند که می توانند نقش اصلی داشته باشند.

بازاریان باید هنگام اذان بازار را تعطیل کنند

وی افزود: بازاریان باید هنگام اذان بازار را تعطیل کنند و نسبت به فریضه نماز سهل انگاری نکنند ونیاز است که انجمن اسلامی بازاریان برای امور فرهنگی و دینی شکل گیرد.

حجت الاسلام بحرانی وحدت شیعه و سنی را لازمه جامعه دینی خواند و گفت: پیامبراسلام(ص) محور وحدت در میان مسلمانان هستند و دشمن اکنون به دنبال اختلاف بین وحدت شیعه و سنی است لذا نخبگان جامعه باید احساس تکلیف کنند و جلو نقشه دشمن را بگیرند.

دستگیری بابک رنجانی مفسد اقتصادی مایه امیدواری است

وی دستگیری بابک رنجانی مفسد اقتصادی را مایه امیدواری دانست و افزود: دستگاه‌های مسئول فرمان مقام معظم رهبری در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار بدهند و با آسیب شناسی جلو تکرار این کارها را بگیرند.

امام جمعه موقت دیر آمریکا و ایادی خود را ناقض اصلی حقوق بشر دانست و گفت: آمریکا خود ناقض اصلی حقوق بشر است و درگیری‌ها و کشتار مردم در سوریه، عراق و لبنان زیر سر آمریکا و اسرائیل و ایادی منطقه ای آنان است.

ریشه همه مشکلات منطقه زیر نظر غده سرطانی اسرائیل است

وی گفت: ریشه همه مشکلات منطقه زیر نظر غده سرطانی اسرائیل است وامت اسلامی باید یکپارچه در مقابل آنان ایستادگی کند.

بحرانی در ادامه خطبه برای ظهور امام عصر(عج) دعا کرد و گفت: مردم نباید با انجام گناه مانع ظهور امام ولی عصر(عج) شوند و در امر فرج تاخیر ایجاد شود و امیدواریم که پرچم هدایت و رهبری نظام اسلامی به دست ولی عصر(عج) سپرده شود.