۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

حجت الاسلام سید سعید رشادی:

دشمنان از وحدت شیعه و سنی در هراس هستند

هشترود-خبرگزاری مهر:امام جمعه هشترود گفت: دشمنان از وحدت امت اسلامی در هراس هستند و قصد اختلاف افکنی بین آنها را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید سعید رشادی امام جمعه هشترود در خطبه های نماز جمعه این هفته هشترود که در مسجد جامع این شهر برگزار شد گفت : ملت و برادارن اهل سنت و تشیع ایران اسلامی همواره با وحدت خود حول محور ولایت فقیه به تمام مشکلات فائق شده اند.

وی گفت : با وجود اختلاف افکنی دشمنان در بین مردم ایران و بین براداران سنی و شیعه مردم ایران با حفظ وحدت خود به تمام اهداف خود دست یافته اند و دشمنان را مایوس کرده اند.

وی افزود : در عصر کنونی هدف فرقه های نو ظهور، بهائیت و وهابیت ایجاد تفرقه بین مسلمانان است زیرا موسس و بنیانگذاران آنها یهودیت و صهیونیست ها هستند.

خطیب جمعه هشترود گفت : در فتنه 88 هم که در راستای اختلاف افکنی بین ملت ایران بود و سعی داشتند وحدت و انسجام ایرانیان را که در سایه همین وحدت شکوفا شده بود با ایجاد فتنه و تفرقه از هم جدا کنند اما با درایت رهبری و ملت ایران نفشه آنها نقش برآب شد و فتنه گران را به جای خود نشاند و به آنها فهماند که ملت ایران حول محور ولایت فقیه هستند.

رشادی گفت : هدف پیامبر اکرم (ص) هم در آن زمان انسجام بخشی به جامعه بود.

وی در ادامه افزود : صفوف نماز های جماعت و جمعه باعث رعب و وحشت دشمنان می شود و آنها از چنین انسجام هایی در هراسند  و هدف از برگزاری آنها هم بصورت جماعت وحدت و انسجام بخشی است.

وی گفت : در چنین موقعی هم بی اعتنایی به نماز جمعه و جماعت گناه محسوب می شود.

