تشکیل 20 کمیته برای برگزاری هرچه باشکوه تر دهه فجر امسال در چادگان

حبیب الله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه برنامه ریزی و گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در چادگان، اظهارداشت: هرچه که امروز در جامعه داریم به پاس همین انقلاب است، انقلابی که هزاران نفر برای بقا و استمرار آن به شهادت رسیده است.

وی در ادامه افزود: اکنون تکلیف و وظیفه ما این است که همه ساله این ایام بزرگ را گرامی بداریم و عظمت و شکوه سال 57 را حتی گسترده تر به نسل های بعدی منتقل کنیم.

فرماندار چادگان اظهارداشت: دشمن در تلاش است این انقلاب را کمرنگ جلوه دهد اما ملت ایران بصیرت کافی را پیدا کرده و نمونه بارز آن حضور پرشور در انتخابات بود.

وی افزود: مراسم دهه فجر امسال باشکوه تر از سال های گذشته برگزار خواهد شد.

معتمدی از تشکیل 20 کمیته برای برگزاری هرچه باشکوه تر دهه فجر امسال در شهرستان چادگان نیز خبر داد.

