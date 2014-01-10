درگیریهای جهان اسلام به علت اقدامات پشت پرده اسرائیل است/ تشکر از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه در کرج، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) اظهار داشت: کشتار و درگیری بین مسلمانان در هر کجا که رخ دهد باید بدانیم که توطئه ای در کار است.



وی گفت: مسلمانان باید این نکته را مدنظر داشته باشند که دشمنان به طور مداوم در پی تفرقه افکنی در جهان اسلام هستند و باید با هوشیاری توطئه های استکباری را نقش برآب کنند.



حجت الاسلام حسینی همدانی با اشاره به کینه توزی های رژیم اسرائیل افزود: دشمنان به ویژه اسرائیل غاصب هر بار با تغییر ترفندها در کشورهای اسلامی مانند سوریه و عراق جنگ شیعه و سنی راه می اندازند تا بتوانند با کشتار مسلمانان به دست یکدیگر به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

نماینده ولی فقیه دراستان البرزو امام جمعه کرج تصریح کرد: رژیم غاصب صهیونیستی پشت پرده کشتارها و درگیری ها در کشورهای اسلامی است.



وی تاکید کرد: افرادی که به عنوان عامل دشمنان اسلام دست به جنایت و خون ریزی می زنند هیچ نشانی از دین و دین مداری ندارند.

تاکید بر پیروی از ولایت فقیه



خطیب جمعه کرج در بخش دیگری از سخنانش وجود ولایت فقیه را عاملی مهم در ایجاد وحدت در جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: تبعیت از ولایت فقیه و حرکت در مسیر ارزشهای والای الهی و دینی باید سرلوحه ما قرار گیرد تا بستر را برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج ) فراهم کنیم.



حسینی همدانی وظیفه هر یک از مسلمانان را در ایبن وضعیت حساس، سنگین توصیف کرد و گفت: باید با پیروی از ولایت فقیه به آرمانهای والای دینی نزدیک شویم.



وی تاکید کرد: لبیک به فرامین ولایت فقیه و حفظ وحدت و همدلی بین مسلمانان، رمز نابودی و شکست دشمنان اسلام است.

نقش مادران در تربیت دینی فرزندان بارزتر از پدران است



امام جمعه کرج در ادامه اهمیت تربیت اسلامی در خانواده ها را یادآور شد و گفت: والدین باید از کودکی برای پرورش فرزندانی با تربیت دینی تلاش و جدیت داشته باشند زیرا کودکی اساس و ریشه تعلیم و تربیت است.

حجت الاسلام حسینی همدانی وظیفه تربیت دینی را متوجه والدین دانست و در عین حال یادآور شد: پدران در تربیت دینی، اخلاقی و تحصیلی فرزندان خود نقش مهمی دارند، اما نقش مادران در این زمینه ویژه و بارز است.



وی فرزندان شهید ایران اسلامی به ویژه دانشمند جوان شهید مصطفی احمدی روشن را نمونه هایی از تربیت اسلامی برشمرد.

سخنان رئیس جمهور در جمع استانداران ستودنی است



نماینده ولی فقیه در استان البرز در بخش پایانی سخنانش به سخنان اخیر رئیس جمهور در جمع استانداران کشور اشاره کرد و گفت: توسعه و عمرانی استانهای کشور از مهمترین مواردی که باید مورد توجه مسئولان قرارگیرد و تاکید دکتر روحانی بر توسعه و آبادانی استانهای کشور در این نشست بجا و ستودنی بود.



حجت الاسلام حسینی همدانی افزود: اینکه استانداران باید برای توسعه و محرومیت زدایی از استانها تلاش مضاعف داشته باشند، تحسین برانگیز است و این کار جز از مسیر انتخاب مدیرانی شایسته و لایق امکان پذیر نیست.

خطیب جمعه کرج همدلی و همکاری بیشتر بین مدیران دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرارداد و گفت: استانداران باید با به کارگیری مدیران شایسته، لایق و با تجربه در امور اجرایی از قوم گرایی پرهیز کنند و به فکر توسعه و عمران استان محل خدمتشان باشند.