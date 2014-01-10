وحدت در سایه رسول اکرم (ص)اصلی ترین نیاز جوامع اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته ابرکوه با اشاره به حوادثی که در کشورهای اسلامی به دست تکفیریان در حال انجام است و همچنین لزوم وحدت بیشتر مسلمانان اظهار داشت: شیعه کشی توسط پلیدیان تکفیری که به یزیدی بودنشان افتخار می کنند امروزه در جهان اسلام به عنوان زشت ترین پدیده در حال خودنمائی است و ملت های مسلمان و پیروان مذاهب اسلامی از شیعه وسنی باید هوشیارانه در قبال این دسیسه ها برخورد کنند و نقشه های این بدخواهان تکفیری را که دستشان به خون شیعه و سنی در عراق و افغانستان و پاکستان و عربستان و دیگر کشور ها آلوده شده است را از خود برانند.

وی افزود: در جای جای عراق، این کشور ستم کشیده و عقب مانده آثارجنایت و خونریزی این سفاکان به چشم میخورد و شاهد فجایعی در استان الانبار و شهرفلوجه و رمادی هستیم وکشور سوریه را نیز تبدیل به تلی از خاک و ویرانه کردندو سوال این است که اینان برای چه کسی اینگونه خوش رقصی می کنند و آب به آسیای چه کسی میریزند؟

حسینی توصیه کرد: مسلمانان در جهان دست های تفرقه افکن وبذر افشان اختلاف را ببینند، تعصبات غلط را کنار بگذارند، چشم بصیرت خود را باز کنند و آفاق بلند دنیای اسلام نه شرایط محقرانه خود را ببینند.

خطیب جمعه ابرکوه ادامه داد: وحدت امروزه مهمترین موضوع در جهان اسلام و از اوجب و اجبات است که مسلمانان با همدلی و هماهنگی در قبال آمریکا و اسرائیل همچون ید واحده هم صدایی داشته باشند وپیامبراسلام (ص) محور وحدت امت اسلامی است که دنیای اسلام می تواند در این نقطه پیوند بخورد.

فرهیختگان، شعر و هنرمندان مسلمانان جهان را به وحدت فرا بخوانند

وی افزود: در جهان اسلام، سیاستمداران، فرهیختگان، نویسندگان، شعرا و هنرمندان و نافذان در افکار عمومی، مسلمانان را به وحدت فرا بخوانند و بر موارد مشترکات تاکید کنند و موارد اختلافات جزئی را اهمیت ندهندو یکدیگر را متهم و از حوزه دین خارج نکنند زیرا همه دلباخته نقطه وحدت یعنی شخص رسول الله هستیم.

حسینی با اشاره به انجام بودن دور جدید مذاکرات کار شناسان انرژی اتمی با نمایندگان 1+5 جهت ایجاد زمینه برای زمان اجرائی کردن مصوبات ژنو اظهار داشت: نظام اسلامی با ارشادات و هدایتهای مقام معظم رهبری حسن نیت خود را در مذاکرات، برای بروز حقایق نزد افکار عمومی جهان نشان می دهد.

وی افزود: این مذاکرات موجب میشود هم حقوق حقه ملت ایران حتی برای بدخواهان به رسمیت شناخته شود و هم آنانکه به امریکا وغرب دلخوش هستند متوجه شوند که آنان فقط برای منافع خود و نه مصالح ملت ایران دل می سوزانند.

حسینی گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری روز گذشته مطرح فرمودند یکی از برکات مذاکرات اخیر روشن شدن دشمنی مسئولان آمریکائی با ایران وایرانی و اسلام و مسلمین بود که گفتند: اگر میتوانستیم تار وپود صنعت ایران را جدا میکردیم .

مذاکرات اخیر، دشمنی آمریکا را بیش از پیش به نمایش گذاشت

وی خاطرنشان کرد : مذاکرات اخیر، هم دشمنی امریکا را نشان داد وهم نا توانی آنها را و رهبر معظم انقلاب فرمودند :دشمنان ما امروز به گونه ای صحبت میکنند که گویا ملت ایران بر اثر فشار تحریم ها دست هایش را بالا برده و تسلیم شده است در صورتی که ملت ایران در شرایط سخت تر از امروز تسلیم نشد.

حسینی ادامه داد: اردوگاه سرمایه داری و استکباری زیاده طلب است و اگر هم ما مثلا از حقوق هسته ای خود دست برداریم ،آنها میگویند: که اساساً باید از جاده پیشرفت علمی وفناوری در هر زمینه خارج شوید و اهرم حقوق بشر را بر سر ملت میزنند که در این راستا چه به جا مقام معظم رهبری فرمودند: آمریکائی ها حق ندارند درباره حقوق بشرحرف بزنند چون دولت امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است و ما مدعی آنها هستیم.

وی تأکید کرد: سردمداران استکبار جهانی میخواهند مارا به عقب افتادگی در دوران طاغوت که در دوران سلطه آنان در کشور بود برگردانند ولذا به ملت ما فشار می آورند اما بدانند این ملت اهل بصیرت است، اهل درایت ودیانت است و بیش از سه دهه است که انواع دسیسه ها و فشارها را تحمل کرده است و هم اکنون نیز تا آخرین نفس در کمال قدرت و عزت پشت سر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب ایستاده ایم.