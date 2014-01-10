فرهنگ اهل بیت گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند، اظهارداشت: امروز باید اهل بیت را بشناسیم و دیگران را با فرهنگ اهل بیت(ع) آشنا کنیم.

وی اهل بیت(ع) را سمبل وحدت دانست و تصریح کرد: مهمترین ویژگی اهل بیت(ع) داشتن اخلاق نیک بوده و با این ویژگی دیگران را جذب کردند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی به میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) و آغاز هفته وحدت اشاره کرد و بیان داشت: امروز استکبار به دنبال تفرقه انداختن در جهان اسلام است.

وی با تاکید بر جایگاه وحدت در اسلام، عنوان کرد: امروز مراجع تقلید نیز بر وحدت بین مسلمانان تاکید دارند.

امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه خراسان جنوبی نیز از استانهای سمبل وحدت است، عنوان کرد: در این استان مسئولان، مردم و روحانیت اهل تسنن و تشیع وحدت دارند.

حجت الاسلام رضایی به نعمت وجود ولایت فقیه در انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری از برکات انقلاب اسلامی است و باید همه ایشان را شناخته و قدردان حضورشان باشند.

وی با بیان اینکه ایشان مسیر راست را به ملت نشان می دهند، افزود: ایشان هدایت کننده مردم هستند و امیدواریم توفیق داشته باشیم قدردان این نعمت باشیم.

وی شهادت امیر کبیر و تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی(ره) در سال 1357 را از جمله مناسبت های هفته جاری ذکر کرد.

امام جمعه بیرجند به شهادت شهید احمدی روشن به دست عوامل استکبار جهانی اشاره و ابراز امیدواری کرد: بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پایان با اشاره به شهادت امام حسن عسکری(ع)، گفت: امام حسن عسکری(ع) در فرصت محدودی که داشتند حدود 100 شاگرد تریبت کرده و شرایط مطلوبی برای شیعه در عراق فراهم کردند.