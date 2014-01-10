وجدان های بیدار آمریکا را به اشد مجازات محکوم خواهند کرد/ وحدت راه حفظ اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله شیخ مصطفی علما در خطبه های دشمن شکن جمعه این هفته شهر کرمانشاه و در جمع با شکوه آدینه گزاران کرمانشاهی اظهار داشت: امروز قدرت و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی و استحکام ایستادگی ملت ایران در بند بند بیانات رهبر انقلاب متجلی است.

وی با اشاره به 21 دی ماه سالروز شهادت شهید احمدی روشن گفت: به برکت خون شهدای انقلاب و جوانانی که علم و دانش و جان و مال خود را در راه خدا ارزانی داشتند و به برکت ایمان مردم و یمن رهبری الهی می بینیم که رهبر معظم انقلاب با قدرت نظام سرمایه داری دنیا را به چالش می کشد و خطاب به آنها می فرماید که اگر در برابر وجدان های بیدار شده دنیا شما را محاکمه کنند شما به اشد مجازات محکوم می شوید.

آیت الله علما افزود: دشمن حتی در هنگام لبخند زدن هم دشمن است و می بینید که وقتی هنوز پای امضای توافق نامه ژنو خشک نشده در دیدار با مقامات اسرائیل و بعد از آن هم سخن از آرزوی تعطیلی توان هسته ای را می کند و از گزینه های نظامی سخن به میان می آورد.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم تصریح کرد: تکیه بر توان دانشمندان و جوانان ایرانی با عث شده که بدون نیاز به کشورهای دنیا به قله های علم و دانش نزدیک شویم و همین موضوع ایران را از تیررس تهدیدات دشمن در امان نگاه داشته است.

آیت الله علما به سالروز نامه تاریخی امام به گورباچف اشاره کرد و گفت: هنوز هم دنیا در حیرت اندیشه های الهی امام (ره) به سر می برد که این شخصیت برجسته سیاسی و دینی چطور فروپاشی کمونیست را پیش بینی کرد.

راه رسیدن به پیروزی نهایی اسلام وحدت است

نماینده ولی فقیه در استان یکی از حربه های مهم دشمن در راستای مبارزه با اسلام را تفرقه افکنی عنوان کرد.

وی افزود: دور اندیشی امام راحل در نام گذاری ایام ولادت رسول الله به هفته وحدت هنوز هم دشمن را عصبانی می کند و عصبانیت دشمن نشان می دهد که راه پیروزی اسلام وحدت میان فرق و مذاهب اسلامی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

آیت الله علما اوضاع به هم ریخته برخی از کشورهای اسلامی را ناشی از همین تفرقه افکنی ها عنوان کرد و گفت: باید راه را به سمت یگانگی امت های مسلمان پیش ببریم.