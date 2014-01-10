فرماندار و بخشدار مدیران ضعیف را به شورای اداری راه ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کاکی ضمن توصیه خود و نمازگزاران به تقوی الهی و پرهیزگاری وتسلیت شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع )به تحلیل بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در جمع مردم قم اشاره کرد و اظهار داشت: بیانات ارزشمند ولی امر مسلمین مثل همیشه منشور نجات و راهگشا بوده و حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی مهمترین درس حادثه 19 دی قم، را این دانست که برای عبور از مشکلات باید با ایمان راسخ و بصیرت نسبت به دشمن و فراموش نکردن دشمنی او، بر توانایی ها و ابتکارهای داخلی ملت و استعدادهای جوان تکیه کرد.

امریکا بزرگ‌ترین ناقص حقوق بشر است

امام جمعه کاکی اضافه کرد: امریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین ناقص حقوق بشر حق ندارد درباره حقوق بشر حرف بزند زیرا دولت امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است.

وی در ادامه به 9 ربیع الاول سالروز امامت حضرت مهدى موعود عجل الله تعالى فرجه الشريف اشاره و گفت: منتظران امام زمان(عج) مكلفند با تمام توان، قانون عدل‏ الهى را حاكم كنند و زمينه را براى ظهور منجى مصلح‏ هموار سازند.

حجت الاسلام محمدی ضمن تبریک میلاد مسعود نبی مکرم اسلام (ص) و آغاز هفته وحدت گفت: مهمترين نقطه ايجاد وحدت وجود مقدس خاتم الأنبياء(ص) که كانون همه عشق‏ها و محبت‏هاى دنياى اسلام است و محور و مركز اتحاد و اتفاق و هماهنگى همه مذاهب اسلامى است.

انتقاد از برخی انتصابات در کاکی/ افراد ضعیف منصوب نکنید

امام جمعه کاکی به انتخاب مدیران بخش کاکی اشاره و خاطرنشان کرد: مدیران کل و دستگاه‌ها در انتصاب مدیران شهرستان و بخش دقت لازم داشته باشند؛ اگر با امام جمعه مشورت نمی کنید حرفی نیست ولی اجازه نمی‌دهیم مدیران ضعیف و ناتوان بگمارید، مردم محترمند و اینجا کارگاه آموزشی نیست.

وی ادامه داد: نمونه آن یکی از ادارات استان است، شخصی را منصوب کردید که تجربه لازم و توانایی کافی ندارد؛ البته این جوان مقصر نیست، چه کسی دوست ندارد بدون پله به پشت بام صعود کند؛ این ضعف از مدیر کل است که نتوانسته است چند مدیر توانا جذب کند و این به معنای کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در این مجموعه عظیم است.

حجت الاسلام محمدی در ادامه تاکید کرد: من به استاندار خوش فکر و خلاق استانمان عرض می‌کنم به ادارات تخصصی و مهم توجه بیشتر کنند و به مدیران کل هم شدیدا تذکر می‌دهم که برای انتصاب مدیران بخش، ما نمی‌گوییم مشورت کنند ولی با توجه به استعداد این بخش پرنعمت مدیران قوی وبا تجربه بگمارند.

وی از فرماندار و بخشدار خواست تا انتصابات بدون دقت و مشورت نداشته باشند و مدیران ضعیف را در جلسه شورای اداری راه ندهند که اینجانب در صورت چنین اتفاقی در این جلسات شرکت نخواهم کرد.

