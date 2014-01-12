کمک 2 میلیاردی شهرداری تهران به زنان سرپرست خانوار

فهیمه فیروز فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: شهرداری تهران 16 هزار زن سرپرست خانوار را شناسایی کرده است که البته این آمار شناور است و مناطق شهرداری دائماً در حال اضافه کردن یا کم کردن فهرست زنان سرپرست خانوار هستند. چرا که سیستم ثبت زنان سرپرست به شکلی طراحی شده که حتی اگر یک زن سرپرست خانوار از تهران خارج شود، از تعداد آمار این زنان کم می شود.

وی درباره اعتبار اختصاص داده شده شهرداری برای کمک به زنان سرپرست خانوار گفت: ستاد توانمندسازی زنان بودجه و اعتبار خاصی ندارد و ما تنها می توانیم از امکاناتی که شهرداری برای شهروندان در نظر گرفته برای کمک به زنان استفاده کنیم و مثلاً فضایی به افراد کارآفرین داده و آنها هستند که حقوق و مزایای زنان سرپرست خانوار را پرداخت می کنند.

فیروزفر ادامه داد: البته شهرداری در طول یک سال چهار یا پنج بار بن کارت هایی را به 5 هزار زن سرپرست خانوار می دهد که اسامی آنها به دفتر شهردار ارسال می شود و سپس این بن کارتها که در مجموع رقمی حدود دو میلیارد تومان می شود، به زنان سرپرست خانوار مهارت آموز که در مراکز کوثر فعالیت می کنند، پرداخت می شود.

کمک خیرین مدرسه ساز به زنان سرپرست خانوار

وی در ادامه به کمک خیرین مدرسه ساز برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: با همکاری خیرین مدرسه ساز قرار است سوله هایی برای کار و فعالیت زنان سرپرست خانوار و کارآفرین برای توسعه فعالیت هایشان ساخته شود.

برگزاری چهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

وی در پایان از برگزاری چهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی در اسفند ماه خبر داد و گفت: این نمایشگاه از اول تا 10 اسفند در بوستان گفتگو و با حضور زنان کارآفرین و زنان سرپرست خانوار برگزار می شود.