پیشرفت کشور در گرو اتکا به نیروی داخلی است/ بیش از هر زمانی به وحدت نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد ضمن سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: پنج چیز به عنوان بهترین ها در روایات مورد سفارش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بهترین انسان کسی است که بیشتر به مردم نفع برساند، عنوان کرد: همچنین بهترین مال آن است که در راه خداوند انفاق شود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه بهترین خانه، خانه ای است که در آن یتیم مورد نوازش قرار بگیرد، افزود: همچنین بهترین دوست کسی است که پشت سر خیرخواه انسان باشد و بهترین زمان برای استغفار نیز هنگام سحر است.

رسالت امام حسن عسگری(ع) برای آماده کردن مردم برای ورود به عصر غیبت

خطیب جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) اشاره کرد و ضمن تسلیت به محضر امام زمان(عج) و نایب بر حق ایشان بیان داشت: این امام همام در دوران امامت خود علاوه بر هدایت مردم، مسئولیت داشت ضمن حفاظت از جان فرزندش حضرت مهدی(عج)، زمینه ورود مردم به عصر غیبت را فراهم کند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه در زمان امام حسن عسگری(ع) برخی کج اندیشان دین و معارف اسلامی را مورد تهدید قرار داد بودند، عنوان کرد: این امام بزرگوار در مقابل این افراد قرار گرفت و راه را برای هدایت مردم هموار کرد.

انتظار فرج بهترین عبادت است

وی به آغاز امامت امام زمان(عج) اشاره کرد و بیان داشت: ما امروز در دوران غیبت به سر می بریم و از وظایفی که بر عهده داریم آشنایی با ابعاد مختلف شخصیتی امام عصر(عج) و فراهم آوردن شرایط برای ظهور این امام همام است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه انتظار فرج بهترین عبادت است، عنوان کرد: امروز ما انتظار کسی را می کشیم که بردگی را از بشریت بر می دارد و با ظهور خودش آرمانها و اهداف پیامبران را بر دوش می گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امام عصر(عج) با ظهور خود همه کژی ها و انحرافات را از دین بیرون می کند، عنوان کرد: این امام بزرگوار با ظهور خود حاکمیت الله و حکومت اسلامی را برقرار می کند.

وی با تاکید بر اینکه انتظار فرج امید آفرین بوده و زمینه را برای رشد جامعه اسلامی فراهم می کند، ادامه داد: دوران انتظار باید برای آحاد مسلمانان سازنده و امیدآفرین باشد.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت دعا برای تعجیل در فرج امام زمان(عج) عنوان کرد: یکی از وظایف ما در دوران غیبت اطاعت از جانشین به حق امام زمان(عج) است تا بتوانیم خود را برای ظهور آماده کنیم.

نماز جمعه سنگر روشنگری و معنویت بخشی به جامعه است

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز انتصاب مقام معظم رهبری به عنوان امام جمعه تهران اشاره کرد و بیان داشت: حضرت امام(ره) در حکم انتصاب ایشان به حسن سابقه مقام معظم رهبری و شایسته بودن ایشان در علم و عمل اشاره کردند.

وی با بیان اینکه در طول 34 سال گذشته اقامه نماز جمعه توسط مقام معظم رهبری در دنیا اثر گذار بوده است، عنوان کرد: فصاحت و بلاغت کلامی ایشان بی نظیر بوده و خداوند متعال عنایت فراوانی به مقام معظم رهبری داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با بیان اینکه نماز جمعه سنگر روشنگری، تقوا و معنویت بخشی به جامعه محسوب می شود، عنوان کرد: نماز جمعه نماد وحدت جامعه اسلامی است که آخرین سیاست های مقام معظم رهبری در این تریبون تبیین می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه نماز جمعه موجب شکوه جهان اسلام شده است، عنوان کرد: نباید فریضه سیاسی الهی نماز جمعه کوچک شمرده شود چرا که حضور آحاد مردم در نماز جمعه موجب تقویت پیوند ملت با رهبری انقلاب می شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری ما به وحدت نیاز داریم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت وحدت در جامعه اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری ما به وحدت نیاز داریم چرا که دشمنان به دنبال ضربه زدن به نظام و انقلاب هستند و از دشمنی های خود دست بر نداشته اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سالروز قیام 19 دی در دیدار با جمعی از مردم قم، عنوان کرد: ما برای پیشرفت و تعالی ایران اسلامی باید به نیروی داخلی خود تکیه کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه نقش وحدت در پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی بر کسی پوشیده نیست، افزود: همدلی و وحدت گره گشای مشکلات و در شرایط امروز یک ضرورت است.

ضرورت پرهیز از ورود به بازیهای سیاسی و افراطی گری ها

وی همچنین با دعوت مسئولان به خدمت خالصانه به مردم بیان داشت: آنچه مهم است تلاش و همت افراد متخصص و مسئولان برای خدمت به مردم است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت پرهیز از ورود به بازیهای سیاسی و افراطی گری ها در این حوزه بیان داشت: این نوع رفتارها مناسب جامعه ما نیست. همانطور که رئیس جمهوری نیز تاکید کردند مردم، مسئولان خدمتگزار می خواهند تا مشکلاتشان را برطرف کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مواردی چون شایسته سالاری، ولایتمداری، اعتدال و تعهد و دلسوزی در انتخاب مدیران عنوان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم و امیدواریم با ایجاد فضای همدلی در استان و کشور بتوانیم گام های موثری را در خدمت به مردم برداریم.

عربستان و آمریکا حامیان گروههای تروریستی در عراق

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به درگیری دولت عراق با گروههای تروریستی اشاره کرد و بیان داشت: عربستان و آمریکا حامیان این گروههای تکفیری و تروریستی هستند.

حجت الاسلام میرعمادی بر ضرورت واکنش سازمان ملل و شورای امنیت در مقابل جنایات تروریست ها در عراق بیان داشت: باید با حمایت از دولت عراق در مقابله با این گروهها آرامش به مناطق مختلف این کشور بازگردد.