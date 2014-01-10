به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه بوشهر با سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، هفته وحدت را تبریک گفت و اظهار داشت: یکی از مهمترین و اساسیترین موضوعات در جهان اسلام وحدت مسلمین است که این وحدت استکبار جهانی را از پای در میآورد.
وی همچنین به تلاشهای دشمنان برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان اشاره کرد و بیان داشت: ایجاد شکاف بین مسلمانان یکی از ترفندهای دشمنان اسلام است که تلاش میکنند با استفاده از روشهای مختلف در این مسیر گام بردارند.
امام جمعه بوشهر به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم اشاره کرد و ادامه داد: داشتن بصیرت بهترین راه ایستادگی و مقاومت در مقابل توطئههای دشمنان است.
وی با اشاره به اینکه انقلاب ما دارای ویژگیهای یک مومن مقتدر بود و به پیروزی رسید، اضافه کرد: توان نیروهای داخلی جامعه برای رفع مشکلات به کار گرفته شود و اتکا به نیروهای فراملی ما را مسیر خارج و پیروزی را دورتر میکند.
جوهره آمریکا و ایادی آنها دشمنی با ایران است
آیتالله صفاییبوشهری با بیان اینکه نصرت و پیروزی ما در مقابل دشمنان نیازمند تکیه بر نیروهای بومی و دوری از نیروهای فراملی است، افزود: جوهره آمریکا و ایادی آنها دشمنی با ایران است و در مذاکرات هستهای هر چقدر ما بیشتر نرمش نشان دهیم آنها ترفندهای خود را بیشتر اجرایی میکنند.
وی به دشمنیهای مختلف آمریکا و همدستانش با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: آمریکاییها حتی با وجود ادعای رفع تحریمها بر علیه کشور ما، تحریمهای خود را با روشهای دیگری مانند حقوق بشر اعمال میکنند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به تلاشهای جهان سلطه برای وابستگی کشور ما به آنها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: آنان در مذاکره چیزی که اعلام میکنند در مصاحبه آنرا نقض میکنند و تلاش آنها گرفتن استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علم و فنآوری از ما است.
آمریکاییها همواره ناقض حقوق بشر بودهاند
وی بر لزوم هوشیاری مذاکرهکنندگان تاکید کرد و افزود: علت اینکه آنها در حال حاضر فشاری را بر ما تحمیل نمیکنند این نیست که نمیخواهند بلکه آنها توان این کار را ندارند.
آیتالله صفاییبوشهری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان اقتدار و عظمت بسیار زیادی دارد و ما در دوران جنگ تحمیلی نیز هشت سال مقابل همه ابرقدرتها ایستادگی کرده و پیروز شدیم.
وی اعتماد و تکیه بر نیروهای داخلی را پیشنیاز پیشرفت و رشد در عرصههای مختلف دانست و گفت: آمریکاییها همواره ناقض حقوق بشر بودهاند و حق اظهار نظر در مورد حقوق بشر را ندارند.
