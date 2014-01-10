اتحاد و همدلی بین مسلمانان تمام مشکلات بلاد اسلامی را حل مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه هاي نمازجمعه اين هفته بناب با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: مهمترین وسيله دشمنان و استکبارجهانی ایجاد اختلاف بین فرق مختلف اسلامی است تا با اين اقدام مسلمانان را با دست خود از ميان بردارند.

امام جمعه بناب افزود: دشمنان اين دين مقدس درصدد هستندتا نگذارند كه مسلمانان در كنار هم قرار گيرند كه درصورت اتحاد آنها، پیاده شدن اهداف دشمنان غير ممكن خواهد بود.

بنابی خطیب جمعه شهرستان بناب ادامه داد: تحلیلگران غرب مهمترین مسئله ای که روی آن مطالعه مي كنند اين است كه با ايجاد اختلاف بين شيعه و سني نگذارند تا مسلمانان يد واحدي شوند و اين اختلافها را در اكثر كشورهاي مسلمان منطقه شاهد هستيم.

حجت الاسلام باقری بنابی درادامه سخنان خود با اشاره به فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد وحدت بین مسلمانان جهان تصریح کرد: معظم له تأکید کرده اند ما ملت ها را به این دعوت نمی کنیم که با آمریکا بجنگند؛ بلکه ازآنها می خواهیم تسلیم آمریکا نشوند و در برابر نقشه های شوم آنها رام نشوند و با دشمنان مسلمانان همکاری نکنند و این پیام نظام جمهوری اسلامی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب اذعان کرد: عقل، منطق حکم می کند که همه بايد در برابر دسيسه هاي ايادي دشمن آگاه باشند و فريب آنها را نخورند و در دام آنها نيفتند.

باقری بنابی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مراد از وحدت و اتحاد نزدیکترشدن عقیده ها با همدیگراست و برای اینکه مذاهب به هم نزدیک شوند، این موضوع یک میدان دیگر و بحث های فقهی می خواهد و بیشتر از این وحدت عدم تنازع مردم مذاهب اسلامی با همدیگراست و سعی کنند لوله های تفنگ را بجای منحرف کردن به سمت برادران، آن را به سمت دشمنان نشانه روند.

وی ضمن هشدار درخصوص تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی بیان کرد: مسلمانان باید توجه کنند که وجود مقدس پیامبراکرم(ص) وحدت است و تمام ملل مسلمان برای عشق پیامبراکرم(ص) دلداده اند و حضور شریف ایشان می تواند محور وحدت باشد. لذا اگر اتحاد و وحدت بین مسلمانان به معنای حقیقی تحقق یابد، تمام مشکلات بلاد اسلامی حل می شود و اگر مسلمانان باهم متحد شوند، قطعاً مرگ و نابودی دشمن حتمی است.

حجت الاسلام باقری بنابی دربخش پایانی سخنان خود ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) و همچنین گرامیداشت 19 دی سالروز قیام مردم قم در سال1356 این روز را منشأ پیروزی انقلاب اسلامی دانست.