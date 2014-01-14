کرج کلانشهری بدون مجسمه های شهری/ دیوارهای شهر کرج هنوز خاکستری است

به گزارش خبرنگار مهر کلانشهر کرج در حالی عنوان ایران کوچک و سرزمین اقوام ایران زمین را به یدک می کشد که هیچ نشانه ای از فرهنگ های اقوام سرزمین ایران را در نماد های شهری خود به همراه ندارد.

اینجا کرج است کلانشهری با جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر و میدانها، خیابانها و کوچه هایی که نشانه های قابل توجهی ندارند، میدانهایی که هویتی از نامشان ندارند. با اینکه مدت ها است زمزمه های بی توجهی به هویت کرج دهان به دهان چرخیده و تیتر یک رسانه ها شده است اما گویی تصمیم قطعی از سوی مسئولان امر برای بروز و ظهور این هویت به چشم نمی خورد و کماکان این شهر باید هویت گمشده اش را در کوچه پس کوچه های ناآشنا جستجو کند.

البرز با وجود اینکه سرزمین اقوام است و بارها تکرار شده که ضروری است نمادی از اقوام ایرانی با طرح و ایده ای مناسب در ورودی این شهر قرار گیرد هنوز مسئولان امر آستین هایشان را بالا نزده اند. کرج شهری بدون مجسمه های درخور و نمادهای شهری است و بیش از پیش عنصر بی هویتی را همچون پتکی بر سر این شهر می کوبد.

در کرج دیوارهای خاکستری رنگ و تیره و یا بعضا دیوارهایی که با تبلیغات رنگ و رو رفته و ناهمگون پوشیده شده اند، به میزان فراوان به چشم می خورد. خیابانهای شهر آنقدر کوچک شده اند که دیگر ظرفیت تردد خودروها را ندارند، عابران این شهر باید مدت ها در پشت ترافیک چشم بر چراغ قرمز بدوزند یا اگر مجالی برای قدم زدن داشته باشند جز نازییایی ها چیزی عایدشان نشود. این روزها در استان البرز و کلانشهر کرج کمتر صندلی خالی را پیدا می کنی که در فضایی بکر و آرام با نمادهای یک زندگی شهری بتوانی لحظه ای در یک عصر باران خورده پاییزی از هیاهوهای شهری دور شوی، نقاشی های دیواری این شهر مدت ها است که رنگ فرسودگی به خود گرفته اند و هیچ مجسمه و المانی نگاهت را به خود جلب نمی کند.

سیدطاهر طاهری در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: نظافت شهر برای من بسیار مهم است اما متأسفانه مشاهده می‌شود خیابان‌های پر تردد شهر کرج بعضاً کثیف و نازیبا هستند.

وی در ادامه بر ضرورت زیباسازی و نظافت شهر‌ها تأکید کرده و اظهار می دارد: مردم شهر با هزاران امید و آرزو اعضای شورا‌های اسلامی و شهرداران را انتخاب می‌کنند تا شهری آباد را شاهد باشند و بنابراین انتظارشان از مسئولان و پارلمان نشینان شهری آن است که در حفظ زیبایی و پاکیزگی شهر تلاش ویژه ای داشته باشند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج نیز در این رابطه می گوید: المان های شهری بعنوان عاملی مهم در حمایت از هویت شهر و شاداب سازی روحیه انسانی کاربرد دارد و این المان ها حس شعف و شادمانی را در محیط شهری ایجاد می کنند.

سیدرضا فیض با تاکید بر اهمیت تاریخی محیط های شهر، عنوان کرد: با توجه به این مهم ضروری است، نمادها و عناصر زیباسازی صرفا با دید زیباشناسی و آرایشی نگریسته نشود بلکه عملکردهای مختلف فرهنگی، تاریخی، هویتی نیز در ساخت این نمادها لحاظ شود.

فیض با بیان اینکه، امروزه نیاز به فضاهای پرمعنا و زیبا در محیط های شهری بیش از پیش احساس می شود، گفت: لازم است تا با بهره گیری از هنر در ایجاد چنین فضاهایی روحیه شهروندان تلطیف شود که استفاده از المان های شهری یکی از این راهکارهاست.

فیض افزود: نمادهای شهری، شامل سازه های بصری از جمله مجسمه ها و آبنماها از اصلی ترین نماهای شهری هستند که محیط های شهری با بهره گیری از این ها متمایز می شوند.

وی افزود: این نمادها علاوه بر داشتن جنبه تاریخی و هویتی شهر باید سبب ارتقای کیفیت و سرزندگی فضای شهری شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج، بیان کرد: المان ها و مجسمه های شهری باید به آگاهی بخشی عمومی و معرفی نمادهای فرهنگی و اسطوره ای نیز کمک کنند.

کرج شهری با 14 هزار هنرمند اما بی نصیب از هنر

آری کرج زیبا نخواهد شد جز با قلم موهای جادویی هنرمندانی که در نقاط مختلف این استان سکنی دارند و مملو از ایده های نو و بدیع هستند، این شهر در حال حاضر از وجود 14 هزار هنرمند در رشته های مختلف هنرهای تجسمی و اساتید بنام کشوری برخوردار است، هنرمندانی که هر یک طرح های بکری برای این استان دارند اما مجبور بوده اند طرح های خود در جای دیگری جز این شهر پیاده کنند.

هنرمندانی که می توانند جای جای این شهر را با نقاشی های دیواری به سبک و سیاق معماری نوین طراحی کنند، مجسمه سازانی که به المان و نمادهای نداشته البرز جان ببخشند.

رئیس انجمن تجسمی استان البرز در این رابطه می گوید: وجود این تعداد هنرمند در مقایسه با دیگر استان‌ها نشان دهنده ظرفیت‌های بالای البرز است و همین امر ضرورت توجه هر چه بیشتر مسئولان به فعالان این حوزه را بیشتر می سازد و می توان از یکایک این هنرمندان برای ساختن شهری زیبا در کرج بهره برد.

فرج الله اتابکی می افزاید: متأسفانه به جهت برخی سیاست هایی که تاکنون اعمال شده امکان حضور هنرمندان این استان برای نقش آفرینی در زیباسازی شهرشان وجود نداشته است.

واقعیت امر آن است که شهر کرج مدت ها است که رنگ زیبایی را به خود ندیده ولی می توان امیدوار بود با اعلام فراخوان و دعوت از هنرمندان نقاشی، مجسمه ساز، تجسمی و...بتوان از این شهر که این روزها در دیوارهای خاکستری محصور شده شهری زیبا ساخت، کرج را با مجسمه های شهری و المان هایی که با دستان هنرمندان این استان خلق می شود ساخت.

گزارش: سپیده غفاری