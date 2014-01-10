مردم سماله به صورت رایگان ویزیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که با هماهنگیهای صورت گرفته بین فرمانداری گتوند و سپاه حضرت ولی عصر(عج) استان خوزستان در محل مدرسه مهد دانش شهر سماله اجرا شد از ساعت هشت صبح تا 13 ظهر مردم شهر سماله از خدمات پزشکی رایگان بهره مند شدند.



فرماندار گتوند در حاشیه حضور این اکیپ به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با حضور پزشکان متخصص بسیجی در 11 گروه تخصصی از جمله روانشناسی، اعصاب و روان، قلب، ارتوپد و... اجرا شد. ضمن اینکه توزیع دارو و سایر هزینه های درمانی بیماران نیز به صورت رایگان بود.



هوشنگ محمدپور ادامه داد: در این برنامه بیش از 600 نفر از مردم شهر سماله تحت درمان و ویزیت رایگان قرار گرفتند و شهروندانی که نیاز به عمل جراحی و امکانات دیگر داشتند نیز به دیگر مراکز پزشکی استان خوزستان ارجاع داده شدند تا به صورت رایگان مورد درمان قرار گیرند.